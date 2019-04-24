انت الان تتابع موضوع الطريقة الصحيحة لتنظيف الاسنان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إن الأسنان عبارة عن تركيب صلب شبه عظمي لها جذور قوية مغمورة داخل الفم ومهمتها تقطيع الطعام ، تحتوي الأسنان على الأعصاب والأوعية الدموية ولذلك وجب الاهتمام الشديد بها فصحة الأسنان بداية لصحة الجهاز الهضمي ككل

تنظيف الأسنان بالفرشاة

إن تنظيف الأسنان بالفرشاة هو جزء مهم من روتين العناية بالأسنان. للحصول على فم صحي وابتسامة مشرقة ، وتوصي ADA بما يلي :

– فرش أسنانك مرتين في اليوم بفرشاة ناعمة الشعر ، ويجب أن يتناسب حجم وشكل الفرشاة مع فمك مما يتيح لها الوصول إلى جميع المناطق بسهولة.

– استبدل فرشاة الأسنان كل ثلاثة أو أربعة أشهر ، أو عاجلاً إذا كانت الشعيرات تالفة ، ففرشاة الأسنان البالية لن تقوم بتنظيف أسنانك جيدًا ويتراكم طبقة الجير عليها .

– تأكد من استخدام معجون أسنان بالفلورايد ومعتمد عالميًا .

وتقنية تنظيف الأسنان بالفرشاة هي :

-ضع فرشاة الأسنان بزاوية 45 درجة على اللثة.

-حرك الفرشاة بلطف من الخلف والأمام تحريك قصير على مستوى السن .

-قم بتنظيف سطح الأسنان الداخلية والأمامية المقابل للسان ، ولتنظيف الأسطح الداخلية للأسنان الأمامية ، قم بإمالة الفرشاة رأسياً واجعل رأس الفرشاة من أعلى وأسفل.

-قم بتنظيف اللسان بلطف بواسطة الجزء الخلفي للفرشاة .

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روتين العناية بالأسنان

بالطبع إن تنظيف الأسنان بالفرشاة هو جزء فقط من روتين كامل للعناية بالأسنان. يجب عليك أيضًا التأكد من :

-نظف بين الأسنان يوميًا على الأقل مرة واحدة يوميًا. فلا تزال البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان موجودة بين الأسنان حيث لا يمكن الوصول إليها بواسطة شعيرات فرشاة الأسنان ، وهذا يساعد على إزالة البلاك وجزيئات الطعام من بين الأسنان وتحت خط اللثة.

-تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحد من المشروبات والوجبات الخفيفة السكرية كالعصائر ، والمشروبات الغازية والحلويات الكثيرة .

– عليك الذهاب إلى طبيب الأسنان بانتظام للوقاية من أي أمراض محتملة قد يتعرض لها الفم ، وتحدث مع طبيبك عن أنواع منتجات الأسنان المناسبة لصحة فمك وأسنانك.

هل يجب استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية أو اليدوية؟

لا يهم ما إذا كنت تستخدم فرشاة الأسنان الكهربائية أو اليدوية ، فكلاهما جيد بنفس القدر ، وطالما أنك تقوم بتنظيف جميع أسطح أسنانك باستخدام معجون أسنان بالفلورايد ، ولكن يجد بعض الأشخاص أنه من الأسهل تنظيف أسنانهم تمامًا باستخدام فرشاة أسنان كهربائية.

ما الذي يجب أن أبحث عنه في فرشاة الأسنان؟

بالنسبة لمعظم البالغين ، فإن فرشاة الأسنان برأس صغير مدمج بزاوية لشعيرات مستديرة طويلة وقصيرة أمر جيد. والشعيرات المتوسطة الناعمة هي الأفضل لمعظم الناس ، وإذا كنت تستخدم فرشاة كهربائية فقد تعمل الفرشاة ذات الرأس المذبذب بشكل أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية ، ولكن عليك التأكد من تنظيف أسنانك جيدًا مرتين في اليوم على الأقل فهو الأكثر أهمية من نوع الفرشاة التي تستخدمها ، ومن الممكن استشارة طبيبك في هذا الشأن .

ما نوع معجون الأسنان الذي يجب أن استخدمه ؟

من المهم استخدام معجون أسنان المحتوي على مادة الفلورايد ، وتحقق من مقدار المادة على العبوة من الخارج ، يجب على البالغين استخدام معجون أسنان يحتوي على 1،350 جزءًا على الأقل من المليون (جزء في المليون) من الفلوريد ، و لا يحتاج الأطفال إلى استخدام معجون أسنان خاص بالأطفال .

فيمكن للأطفال من جميع الأعمار استخدام معجون أسنان عائلي ، طالما أنه يحتوي على 1350 إلى 1500 جزء في المليون من الفلوريد ، ويمكن للأطفال من سن 6 سنوات أو أقل الذين لا يعانون من تسوس الأسنان استخدام معجون أسنان منخفض القوة مخصص للأطفال ، ولكن تأكد من احتوائه على 1000 جزء من المليون من الفلوريد على الأقل ، وكما يجب على الأطفال دون سن 3 سنوات استخدام مسحة معجون الأسنان فقط. ويجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات استخدام فقاعة بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان. وتأكد من أن الأطفال لا يلعقون أو يأكلون معجون الأسنان من الأنبوب . وقد ينصحك طبيب الأسنان لطفلك باستخدام معجون أسنان يحتوي على نسبة أعلى من الفلوريد ، إذا كنت بحاجة إليه .

هل يجب استخدام غسول الفم

يمكن أن يساعد استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد في منع تسوس الأسنان ، ولكن لا تستخدم غسول الفم مباشرة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة سيؤدي ذلك إلى غسل الفلورايد المركّز في معجون الأسنان الموجود على أسنانك ، اختر وقتًا مختلفًا لاستخدام غسول الفم مثلًا بعد الغداء ، لا تأكل أو تشرب لمدة 30 دقيقة بعد استخدام غسول الفم بالفلورايد.