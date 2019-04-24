شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما هي الأسباب التي تؤدي لإصابة طفلك بالسمنة المفرطة اعرفي علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة عند الأطفال من الأمور السيئة والمسببة للإصابة بالعديد من الأمراض العضوية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي العديد من الأشياء التي تخص السمنة عند الأطفال، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هى أسباب إصابة الأطفال بالسمنة؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية أو التي تزيد فرص إصابة الطفل بالسمنة، منها العضوي ومنها النفسي، ومنها ناتج عن سوء التغذية.

ما هي الأسباب العضوية المسببة لإصابة الطفل بالسمنة؟

تعرض الطفل للإصابة بإضطرابات هرمونية يعد من أبرز الأسباب، منها الإصابة بمشاكل في الغدة الصماء كالغدة الدرقية أو الكظرية.

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هل هناك علاقة بين الأدوية والسمنة عند الأطفال؟

نعم هناك بعض الأشخاص الذن يتناولون الأدوية الغنية بالكورتيزون والتي من دورها أن تعمل علي زيادة الوزن، ولكن في الأساس هي للعلاج من مشكلة ما كإصابة الطفل بالحساسية.

ما هي العلامات التي توضح الإصابة الطفل بالسمنة؟

في حالة تواجد زيادة الوزن أو السمنة في العائلة عليك العلم أنها تلعب دور وراثي في هذا الأمر، ولذا يجب توخي الحذر من تعرض طفلك بالإصابة بها، كما أن كثرة تناول الطفل للأطعمة السريعة والحلويات تزيد فرص إصابته بالسمنة، وسوء التغذية التي يتعرض لها الطفل من قبل الأسرة كإهمال وجبة الإفطار وإعطاء الطفل للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية من أبرز الأسباب.

ما هو علاج السمنة عند الأطفال؟

ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي الغني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل من أبرز النصائح التي تقدم علي الإطلاق، والتي تساعده في التخلص من السمنة، والحصول علي جسم مثالي وصحي.