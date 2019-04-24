هكذا يكون الغذاء الصحي "كلمة السر" بمعالجة مرضى الضغط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بيّنت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة آلاء المنير وجود أسباب أولية وثانوية للإصابة بمرض الضغط.

وبالنسبة للأسباب الأولية فهي تكمن في اندماج مشاكل غذائية مع عامل وراثي اكتسبه من أحد أفراد أسرته، أما الثانوية فتكون عادة مصاحبة لأمراض أخرى مثل السكري وأمراض القلب والتدخين والتوتر ومشاكل ارتفاع الدهون الثلاثية والكولسترول والسُّمنة الموضعية خصوصًا في منطقة البطن، والتي أصبحت لها علاقة بأمراض مختلفة؛ لأن دهون البطن ترسل وتنتج محفزات الالتهابات التي تؤدي إلى أمراض مختلفة، ومنها مرض الضغط.

حاجة مرضى الضغط للغذاء الصحي

ذكرت المنير أن الغذاء الصحي وحده يساهم في تحسين حالة مريض الضغط، خصوصًا إذا التزم باتباع بعض الخطوات، كالإكثار من تناول الخضار والفاكهة متعددة الألوان، بما لا يقل عن 8 - 10 وحدات مختلفة الألوان.

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كما يجب شرب 3 أكواب من الحليب خالي الدسم، وتناول مصادر فيتامين (د) الموجودة في الألبان وزيت السمك والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور؛ كاللب الأبيض ولب عبَّاد الشمس والحمص والسمسم، إضافة إلى البطاطا والموز والزبيب والتمر، والانتباه إلى ضرورة التخفيف من الملح والسكر قدر الإمكان.

ونوّهت إلى ضرورة التنبّه للكاتشب والصلصات والصوص والمخبوزات ومرقة الدجاج، تلك الأطعمة التي تحتوي على الملح الخفي، وعدم تناول مشروب العرق سوس واستبداله بمشروب الكركديه من دون سكر.

ويجب أيضًا تناول أوميجا 3 بما لا يقل عن 2 - 4 غرامات يوميًا، وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب ماء يوميًا، والتقليل من اللحوم الحمراء والمصنّعة، وتناول وجبتيْن من السمك أسبوعيًا، نصيحة أخرى لمرضى الضغط.

وأخيرًا، أوصت المنير بضرورة التقليل من تناول أدوية البرد والاحتقان والمسكنات والكورتيزون وحبوب منع الحمل، وتفحُّص كل منتج ليكون خاليًا من الصوديوم بنسبة كبيرة، بغرض الابتعاد عن السم الأبيض القاتل.