بينها الكركم والعسل.. علاجات منزلية تُخلصكِ من قرحة الجلد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث قرحة الجلد نتيجة ضعف تدفق الدم، إذ إن أي إصابة في الجلد تحتاج إلى تدفق الدم حتى تلتئم بسرعة وبشكل جيد ذلك أن عدم وجود الدم بالكمية المناسبة يجعلها تتحول لقرحة جلدية.

وتؤدي قرحة الجلد إلى التورم والحكة والألم، وهناك أسباب مختلفة لهذه الحالة، بما في ذلك مرض السكري وتصلب الشرايين، والضغط فضلاً عن عوامل أخرى مثل الحمل والسمنة وغيرها.

ولعلاج تقرحات الجلد يصف الأطباء الأدوية والمضادات الحيوية، وقد يحتاج المريض إلى الجراحة في بعض الأحيان، لكن موقع the health site يقدم العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج تقرحات الجلد.

الكركم

الكركم معروف بخصائصه المضادة للأكسدة ومضادات الميكروبات والالتهابات أيضًا، كما يساعد على التئام الجروح بسهولة، وما عليك سوى أن تقومي بعمل عجينة عن طريق إضافة الماء إلى الكركم وضعيها على المنطقة المصابة.

العسل

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يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، كما يساعد على شفاء الجروح بشكل كبير.

محلول ملحي

تنظيف الجرح بماء مالح معقم يمكن أن يسرع من عملية الشفاء، فقط قومي بتطبيق ضمادة لحمايته من العدوى.

الجوارب الضاغطة

تساعد الجوارب الضاغطة في تدفق الدم إلى القلب؛ ما يقلل من تورم الساق وذلك في حالة حدوث القرحة في جلد ساقك.