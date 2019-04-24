النحافة المرضية.. كيف يتم تشخيصها وما سُبل علاجها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الدكتور محمود مصطفى العفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة عن الطريقة العلمية التي يمكن لأي امرأة أن تكتشف بها أنها نحيفة أم لا، وهي قسمة الوزن على مربع الطول، موضحة أن وزن الجسم الطبيعي يتراوح بين 18 إلى 25.

وقال أخصائي التغذية العلاجية المصري في لقاء خاص مع "فوشيا" إنه إذا كانت نتيجة المعادلة أقل من 18 فالشخص في هذه الحالة يعاني من النحافة المرضية، ويتم علاجها عن طريق زيادة نسبة النشويات والبروتينات في الأكل.

وشدد على ضرورة تناول الأرز والمكرونة لاحتوائهما عل النشويات مع شرب كميات كبيرة من العصائر وخاصة المضاف إليها اللبن وخاصة البودرة.

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ووجه الدكتور مصطفى العفيفي في فيديو "فوشيا" بعض النصائح التي يجب أن يلتزم بها الأشخاص للتخلص من النحافة والحصول على الوزن المثالي.