أحمد عاصم يكشف طرق تنشيط التبويض طبيعيًا

أرجع الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهري والمناظير النسائية، بعض حالات تأخر الحمل لدى حديثي الزواج، إلى ضعف التبويض الذي يقلل فرص الحمل، ما يتطلب سرعة علاج تلك المشكلة من خلال تنشيط التبويض، والذي يمكن أن يكون بطرق طبيعية.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، أن الأعراض التي تصاحب السيدات اللاتي يعانين من مشكلة ضعف التبويض، تشمل انخفاض الرغبة الجنسية لديها، وهذا يرجع لوجود خلل في الهرمونات يقلل الشعور بالرغبة، فضلا عن جفاف المهبل الذي يسبب حكة حدوث التهابات وهذا يرجع أيضًا للمشكلات الهرمونية المصاحبة لضعف التبويض مع وجود آلام أثناء الجماع حيث تشعر المرأة بآلام خلال العلاقة الحميمة نتيجة جفاف المهبل وعدم وجود افرازات كافية لتقليل آلام الممارسة الجنسية.

ونصح الدكتور الملا، السيدات اللاتي يعانين من ضعف التبويض، بممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث تساعد في الحفاظ على الوزن ومستويات السكر في الدم، كما يقلل احتمالية حدوث خلل في هرمونات الجسم وهي الأمور الهامة للخصوبة والإباضة.

وحذر أحمد عاصم، السيدات اللاتي يعانين من مشكلة التبويض، من التوتر والتعرض للإجهاد الشديد، حيث يؤثرا على وظائف الجسم بشكل عام ويعتبر الجهاز التناسلي من الأجهزة الأكثر تأثراً بأي مشكلة صحية وضغط نفسي، هذا بالإضافة إلى أدوية يقوم الطبيب الاستشاري بالنصح بها.

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