مُدربة سعودية تُخطط لإنجاب طفلها من "أم بديلة"

أثارت المدربة السعودية الشهيرة سمية إبراهيم الناصر، جدلا كبيرا، بعدما أكدت إنها تخطط للإنجاب، ولكن من امرأة أخرى، مشيرة إلى أنها تؤيد مبدأ "الأم البديلة"، وهو أن تحمل امرأة بويضة مخصبة لامرأة أخرى في رحمها، وتحمل الطفل حتى ولادته.
وقالت المدربة المتخصصة في مجال التنمية الذاتية والوعي والمقيمة في أمريكا، في تصريحات تلفزيونية في برنامج "The Plane"، على قناة "atv" أن لديها خطة لفعل ذلك، حيث تحتفظ ببويضاتها للقيام بذلك في المستقبل.
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وقالت إن هذه المرأة التي ستحمل بدلا عنها "مثل الفرن"، تؤدي مهمة وتتقاضى مقابل تعبها مبلغا من المال. وتسببت تصريحات المدربة السعودية الشهيرة في عاصفة من الجدل، خاصة وأنها حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، حيث رفض الكثيرون ما قالته ووصفوه بالمخالف لتعاليم وقيم المجتمع والدين.
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