عروس كوبية تبيع زوجها وتوافق على عرض مغر

وافقت فتاة كوبية على عرض مغر قدمه والدا عريسها، مدعية بوجود حجج مقنعة لقبول العرض والتخلي عن فكرة الزواج.

وتحدثت الفتاة الكوبية عن العرض الذي قدمه والدا عريسها، قائلة "بأن الرجل الذي كان من المقرر الزواج منه، ينتمي لعائلة آسيوية مهاجرة، ووالداه ناجحان في حياتهم المهنية ويكسبان الكثير من المال، وفي الوقت الذي لم يقبلا فكرة الزواج وحاولا تعطيلها بكل الوسائل".

وأضافت الفتاة بأنها كانت قد انفصلت عن خطيبها منذ شهر، في الوقت الذي لا يعلم به العريس العرض الذي قدمه أهله لزوجته المستقبلية من أجل رفض فكرة الزواج.

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وشعرت الفتاة بتغيير كبير في سلوك الشاب، الذي أخذ يطالبها بتقديم تقارير يومية عن ماذا تفعل، وأضافت بأنها علمت بأنه مدمن كحول وأصبح يتصرف بعدوانية.

واجتمع بها أهله الذين طالبوها التخلي عن فكرة الزواج مقابل مبلغ مالي وصل لـ10 آلاف دولار، لتوافق على العرض مقابل الابتعاد عن الشاب وعدم إخباره بعرض أهله.

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وصرح أصدقاء العريسين بأن الشاب كان غاضبا من الانفصال لأنه كان يحبها كثيرا، في الوقت الذي انهالت الكثير من التعليقات على الفتاة واصفة إياها بالفتاة التي تحب المال.

ووصف بعضهم هذه الطريقة بأنها ليست ذكية، حتى لو كانت من أجل الأهل.

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