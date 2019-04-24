دراسة تكشف عن نظام غذائي يساهم في الوقاية من "قصور القلب"

توصلت دراسة حديثة، إلى أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والفاصوليا والسمك، يقلل من خطر التعرض لفشل القلب بنسبة تصل إلى 41%، بينما يريد اتباع نظام غذائي جنوبي غني بالأطعمة المقلية واللحوم المصنعة، من خطر الإصابة بنسبة 72%.

ويقول فريق البحث بقيادة "مايو كلينيك" في روتشستر بولاية مينيسوتا، إن النتائج تظهر أهمية الوقاية من قصور القلب، وهي حالة يصعب علاجها وتتطلب رعاية صحية باهظة الثمن. ويحدث قصور القلب عندما يصبح القلب غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم والأوكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ونظر فريق البحث في بيانات أكثر من 16600 من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما أو أكبر، ضمن دراسة "REGARDS"، وهي دراسة تفحص الاختلافات الجغرافية والعرقية التي تتسبب في تعرض بعض السكان للسكتة الدماغية أكثر من غيرهم.

ومن خلال التجارب التي أجراها الباحثون على المشاركين الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات، وفقا للنظم الغذائية التي يتبعونها، على مدار تسع سنوات تقريبا، وجدوا أن المشاركين الأكثر تقيدا بالنظام الغذائي النباتي، كانوا أقل عرضة بنسبة 41% للإصابة بفشل القلب، مقارنة بأولئك الذين لم يلتزموا بهذا النظام، خاصة أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي الجنوبي، حيث شهدوا زيادة في خطر التعرض للعلاج بالمستشفى بسبب فشل القلب بنسبة 72%.

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