شكرا لقرائتكم خبر عن مضروبة..الفياجرا المباعة عبر الإنترنت شديدة الخطورة لهذا السبب..دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أصبح “Sildenafil”، العنصر النشط في الفياجرا متاحًا بسهولة حذرت أبحاث علمية من مخاطر شراء حبوب الفياجرا عبر الإنترنت في حال تبين أنها مزيفة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم العثور على أقراص ضعف الانتصاب تحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية السامة المحتملة.

وصادر المسؤولون في العام الماضي 13 مليون من حبوب الضعف الجنسي لدى الرجال ، وهو ما يمثل أكثر من أربعة من كل خمسة أدوية غير مشروعة.

وعلى الرغم من توفر الفياجرا للشراء من الصيدليات دون روشتة طبية بقيمة 4 جنيهات إسترلينية، كانت تلك المزيفة يمكن أن تكلف أقل من جنيه استرلينى واحد.

وأصبح “Sildenafil” ، العنصر النشط في الفياجرا ، متاحًا بسهولة أكبر في نوفمبر 2017 ، ولكن على الرغم من إمكانية الوصول إليها، لا يزال الرجال يلجئون إلى مواقع الويب حيث لا يتم تنظيم والرقابة على الأدوية دائمًا ويمكن أن تختلف المكونات من عقار إلى آخر.

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وقال وزير الصحة الأمريكى "نيكولا بلاكوود": "من الخطير للغاية شراء الأدوية غير المشروعة عبر الإنترنت لعلاج ضعف الانتصاب، حيث أنه ليس لدى الرجال أي فكرة عن مكوناتها وما إذا كانت ستنجح فعليًا والآثار الجانبية غير معروفة".

وتقدر هيئة الصحة الوطنية أن ما يقرب من نصف جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 70 يعانون من درجة من ضعف الانتصاب.

وفي عام 2018 ، ضبطت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية 4.3 مليون جرعة من الأدوية غير المرخصة والمزيفة لعلاج ضعف الانتصاب.

وقالت الدكتورة "سارة برانش"، نائب مدير قسم اليقظة وإدارة مخاطر الأدوية (VRMM): "إن الصيادلة هم من المهنيين الصحيين المدربين تدريباً عالياً وفي وضع جيد لتقديم مشورة الخبراء بشأن الأدوية".

وأعرب الأطباء عن قلقهم من أن العلاج شائع بين جيل الألفية ، الذين قد يتناولونه مع أدوية ترفيهية أخرى، لتحسين أدائهم الجنسي تحت ضغط المواد الإباحية.