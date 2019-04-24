نجاح عملية نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريض إلى مكانها الطبيعي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:25 مساءً, 24 أبريل 2019 م المناطق _ الباحة أجرى فريق طبي بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي عمليه نوعية ناجحة بالمنظار لإعادة معدة مريضة من داخل التجويف الصدري إلى مكانها الطبيعي وإصلاح فتق في الحجاب الحاجز حيث كانت المريضة تعاني من صعوبة في البلع مع إرتجاع شديد في المريء . وخلال العملية لوحظ وجود معظم المعدة في التجويف الصدري مع إلتصاقات مزمنة وقدم تم التعامل مع الحالة وإرجاع المعدة إلى البطن وخياطة عضلات الحجاب الحاجز وعمل صِمَام لمنع الارتجاج بإستخدام جزء من المعدة وكان ذلك بواسطة المنظار الجراحي حيث تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بصحه جيده ولله الحمد.

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