اختصاصية تغذية تكشفُ آلية تنفيذ ريجيم الصّيام العكسيّ في رمضان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمتْ اختصاصية التّغذية، جمانة جلال، مجموعة من النّصائح لمرضى السّكّريّ، والضّغط، والنقرس، بشأن كيفيّة تحقيق التّوازن الغذائيّ، وتحديد كميّة الأدوية، التي يجب تناولها في شهر رمضان.

كما قالت جمانة، إنّ رمضان يُعدّ فرصة مميّزة للأشخاص، الذين يتّبعون نظامًا غذائيًا معينًا، وتحديدًا، فيما يتعلّق في الصّيام العكسيّ، وفوائده على الجسم.

ونوّهتْ اختصاصية التّغذية، إلى أنّ مدمني القهوة، يجب أنْ يبدأوا من الآن في تنظيم شربها، والتّخفيف منها تدريجيًا، حتى لا يصابون بالصّداع، أو أيّة أعراض أخرى.

وشدّدتْ جلال، على أهميّة الإكثار من شرب المياه لجميع الصّائمين. كما يجب أنْ تحتوي الوجبات الغذائيّة على الألياف، والبروتينات، والدّهون غير المُشبعة.