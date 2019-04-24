دوريا رادلان والدة ميغان ماركل تصل إلى المملكة المتحدة

كشفت تقارير جديدة عن وصول دوريا رادلان (Doria Radlan) والدة ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري (Prince Harry) إلى بريطانيا، لتشهد ولادة ابنتها الوحيدة ميغان لطفلها الأول.

ولقد نشرت صحيفة The Sun البريطانية تقريرا جديدا، تحدثت فيه عن أن دوريا وهي معلمة يوجا، قد سافرت إلى بريطانيا، بعد أن قامت بالتعاقد مع أحد الأشخاص ليتولى مهمة رعاية منزلها في لوس أنجلوس وكلبها الأليف لحين عودتها.

الصحيفة كشفت عن ذلك نقلا عن مصدر مطلع والذي قال في حوار له مع الصحيفة: "دوريا مثلها مثل أي أم، ترغب في أن تكون إلى جانب ابنتها في واحدة من أهم لحظات حياتها، لقد كانت تشعر بالقلق لتواجدها بعيدا عن ابنتها خلال فترات حملها، ولقد عقدت العزم منذ البداية على أن تقوم بحضور ولادة ابنتها لطفلها الأول.

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والدة ميغان أقامت لسنوات في كاليفورينا حيث ولدت ميغان وعملت هناك كمعلمة لليوجا، واخصائية اجتماعية، ولقد اعتادت على السفر من حين لآخر إلى لندن لزيارة ابنتها، هذه الزيارة الجديدة ستكون فرصة مثالية لميغان لكي تري والدتها منزلها الجديد Frogmore Cottage في وندسور، جدير بالذكر أن أنباء وصول والدة ميغان إلى بريطانيا قد جاءت بالتزامن مع انتشار تقارير تتحدث عن أن ميغان قد أنجبت طفلها الأول، بالفعل ولقد انتشرت هذه التقارير مؤخرا بسبب غياب ميغان عن الظهور علنيا منذ شهر مارس في هذا العام.

الأمير هاري وميغان ماركل أثارا استياء كثيرين

من غير المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بولادة ميغان لطفلها الأول والذي يتوقع أن يولد في أي يوم الآن، حيث أعلن قصر باكنغهام في وقت سابق من هذا الشهر عن قرار دوق ودوقة ساسيكس الحفاظ على خصوصية التفاصيل المتعلقة بولادة طفلهما الأول والتي تتضمن الموعد المتوقع لولادة الطفل على وجه التحديد، المكان الذي اختاره الزوجان ليكون مكان ولادة طفلهما، والطريقة المستخدمة للولادة، ولقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء لدى البعض ووصفه خبراء متخصصين بالشئون الملكية بأنه بمثابة صفعة على وجوه محبي العائلة المالكة والذين كانوا يتطلعون كثيرا للاحتفال بمولد الطفل الملكي القادم والتجمع أمام مستشفى الولادة كما هي العادة لمشاهدته وهو يقوم بظهوره العلني الأول بصحبة والديه بعد ساعات من ولادته.

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