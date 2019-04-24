شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تبقى مطمن..معايير يجب توافرها فى جراحات السمنة..يحددها الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم التطور الهائل الذى شهدته جراحات السمنة فى الفترة الأخيرة، إلا أنه مازال لدى مريض السمنة العديد من التساؤلات عن عوامل ومعايير الأمان التي يمكن أن يطمئن من خلالها لإجراء الجراحة دون أي حدوث مضاعفات أو مشاكل.

الدكتور أحمد السبكي ، استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، حدد مجموعة من عناصر الأمان التي يجب أن تتوافر فى كل المحاور الخاصة بجراحات السمنة بداية من الجراح وانتهاءًا بالمستشفى التى يتم إجراء العملية فيها ، لكى نضمن نجاح العملية .

وقال الدكتور أحمد السبكي ، استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة لـ ”الخليج 365” إن تحقيق الامان في جراحات السمنة له معايير كثيرة جدا، فليس الجراح الماهر هو العنصر الوحيد للأمان في جراحات السمنة على الرغم من انه عنصر مهم، الا انه يرتبط به مجموعة من العناصر.

معايير الأمان في جراحات السمنة:

وأردف السبكي قائلا "الجراح الماهر هو الذي يتحكم في باقي العناصر الأخرى مثل الأدوات التي تجرى بها العملية، وكذلك استشارى التخدير أحد أهم عوامل نجاح جراحات السمنة ، خاصة أن هناك العديد من المرضى يعانون من مشكلات صحية قد تتأثر بالتخدير خلال العملية، ولذلك وجود طبيب متخصص فى التخدير يحدث فارقًا كبيرًا .

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أنه من أهم العوامل المهمة فى نجاح العمليات أيضا هو طاقم المساعد من الأطباء وطاقم التمريض، وكذلك الامكانيات المتوافرة فى المستشفى، من غرفة للعناية المركزة، وغرف النقاهة حتى وإن لم يكن هناك حاجة لاستخدامها فى العملية إلا أن توافرها امر ضرورى كنوع من الأمان الكامل للمريض، منذ بدء إجراء العملية وحتى خروجه من المستشفى بكامل صحته".



6 عناصر لتحقيق الأمان في عمليات جراحة السمنة

دور الأدوات المستخدمة فى تطور جراحات السمنة :

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن الأدوات تعتبر عنصر مهم جدا في عالم جراحات السمنة، والحقيقة الأدوات كان لها دور في الطفرة التي حدثت لعالم جراحات السمنة، والتي جعلت العملية سهلة للغاية يتم اجراؤها في نصف ساعة او ساعة على الاكثر بالمنظار، وأصبح عنصر الامان بها يصل إلي أعلى الدرجات، وجعلت تلك الأدوات عمليات جراحة السمنة المفرطة أمن من جراحات المرارة بالمنظار، واللوزعند الاطفال، والولادة القيصرية، حيث أصبحت جراحة السمنة أكثر دقة والتزاما بالمعايير الدولية من جميع العمليات السالفة الذكر.

كيف نتجنب حدوث التسريب والنزيف بعد الجراحة:

واستطرد حديثه قائلا: الأدوات الأمريكية ذات الاستخدام الواحد، عامل مهم جدا من عوامل الأمان لافتاً إن تجاهل هذا العامل تحديدا يؤدى للعديد من المشكلات التى تهدد نجاح العملية وتهدد حياة المريض بشكل عام، مثل التسريب والنزيف، بعد إجراء جراحة السمنة.

وأشار السبكى إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت فى السوق الكثيرمن الأدوات المقلدة التى تأتى من دول شرق آسيا، واعتماد بعض الأطباء عليها يهدد بانحدار المستوى المتميز فى عالم جراحات السمنة فى مصر، وينذر بالعديد من المشكلات .



3 نصائح قبل عملية جراحة السمنه

نصائح قبل إجراء عملية جراحة السمنة:

ويقدم الدكتور السبكي مجموعة من النصائح للمريض الذي سيجري عملية جراحة السمنة، تتمثل في الآتي:

- يجب التأكد إن الأدوات المستخدمة في الجراحة هي الأدوات الامريكية الاصلية ذات الاستخدام الواحد.

- على كل مريض أن يأخذ معه أدواته بعد إجراء العملية حتى يضمن ألا تستخدم أدواته لمريض آخر.

- الأدوات الامريكية غير قابلة للتعقيم، وإعادة استخدامها من الممكن أن يؤدي إلي نقل العدوى وعدم عملها بالكفاءة المطلوبة، مما يؤدي إلي العديد من المشاكل مثل النزيف او التسريب.

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