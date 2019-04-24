7 خطوات للاستعداد لشهر رمضان مع أطفالك

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 01:36 مساءً - شهر رمضان المبارك من الشهور العظيمة عند الله، ويعظمها الناس ويستعدون لها لينالوا الخير والبركة، ولذلك فعليك الاستعداد لهذا الشهر بهذه الخطوات لكي يستعد أطفالك لاستقباله وكذلك أنت وكل أفراد أسرتك.
المرشدة لتربوية الدكتورة عبير خالد تقدم لك هذه الخطوات الهامة للاستعداد للشهر الفضيل:
1- بداية جديدة وصفحة ناصعة مع الله والناس: وهي مراجعة النفس فيم قصرت مع الله والتقرب إليه، ومسامحة الناس وطلب السماح منهم.
2- الحديث مع الأولاد عن فضائل الشهر الكريم وبأنه ليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط.
3- تزيين البيت قبل بداية الشهر ينشر روحانية محببة واستعداداً روحيا ونفسياً.
4- زيارة الأقارب قبل بداية الشهر الكريم، ودعوتهم للإفطار في الأيام الأولى منه في منزلكم لنشر المحبة والطاقة الايجابية في البيت.
5- الاستعداد بجدول لتلاوة القرآن والنوافل وتعليقه في البيت أو في كل غرفة.
6- وضع ميزانية الشهر الكريم والحرص على عدم الإسراف فيه وتعليم الأطفال ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الملذات.
7- تجهيز مائدة السحور في الليلة الأولى منه يحبب الطفل بطقوس الشهر ويجعله يقبل عليه بسعادة وبهمة عالية.
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