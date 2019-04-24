شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع نظام غذائي نباتي يقلل من خطر دخول المستشفى بنسبة 40٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول نظام غذائي نباتي قد يقلل من خطر الحاجة إلى علاج فشل القلب والدخول إلى المستشفى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والفاصوليا والأسماك يقلل من خطر التعرض لفشل القلب بنسبة تصل إلى 41%.

وإتباع نظام غذائي جنوبي غني بالأطعمة المقلية واللحوم المصنعة، زاد من خطر الإصابة بنسبة 72%.

وقال فريق البحث بقيادة "مايو كلينك" في روتشستر، مينيسوتا، إن النتائج تظهرأهمية الوقاية من قصور القلب، وهي حالة يصعب علاجها وتتطلب رعاية صحية باهظة الثمن.

ويحدث قصور القلب عندما يكون القلب غير قادرعلى ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

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ويعاني أكثر من 5.7 مليون من البالغين في الولايات المتحدة من قصور في القلب ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد فقط ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ويموت ما يقرب من نصف جميع الأشخاص الذين يصابون بفشل القلب في غضون خمس سنوات من تشخيصهم.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن فشل القلب يكلف الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 30.7 مليار دولار كل عام، وتشمل استراتيجيات الوقاية في الوقت الحالي الإقلاع عن التدخين وخفض ضغط الدم المرتفع وتناول نظام غذائي صحي.