انتبهي.. عدم انتظام طفلكِ بشرب الماء يُعَرِّضُه لهذا الخطر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نبَّه باحثون أمريكيون إلى أن الأطفال الذين لا يشربون المياه قد يستهلكون 100 سعرة حرارية إضافية كل يوم.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص أظهرت لهم أن هؤلاء الأطفال يستهلكون 93 سعرة حرارية إضافية من المشروبات المحلاة بالسكر مقارنة بغيرهم من الأطفال الذين يداومون على شرب المياه.

وشدَّد الباحثون بالسياق نفسه على ضرورة أن تنتبه الأمهات لتلك النتيجة، محذرين أن ذلك قد يزيد من خطر إصابة الأطفال بالبدانة؛ لأن مقدار 3500 سعرة حرارية (وهو محصلة 37 يومًا) هو مقدار كاف لزيادة وزن الطفل بحوالي نصف كيلو جرام.

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ونقلت صحيفة الدايلي ميل عن دكتور أشر روزينغر، الباحث الرئيسي بتلك الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا، قوله: "يجب تعويد الأطفال على شرب المياه كل يوم، كما يجب تعليمهم أن الخيار الأول لهم حين يتعلق الأمر بالمشروبات هو المياه".

وتابع دكتور روزينغر حديثه بالقول:"فقد أظهرت نتائج دراستنا أن عدم شرب الأطفال للمياه سيدفعهم في الغالب لاستبدالها بمشروبات أخرى، مثل المشروبات المحلاة بالسكر، التي تكون أقل إفادة لصحتهم وتحتوي على كثير من السعرات الحرارية".