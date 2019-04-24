مالاوي تبدأ تجربة رائدة لأول لقاح ضد "الملاريا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جمهورية مالاوي في شرق افريقيا، بدأت يوم الثلاثاء في تطعيم أطفالها الصغار ضد الملاريا، في حملة تاريخية واسعة النطاق لأول لقاح يوفر حماية جزئية من المرض.

ووجدت التجارب السريرية على الرغم من أن اللقاح لا يحمي سوى ثلث الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين من الملاريا التي تهدد حياتهم أو الملاريا الوخيمة، أن الذين تم تطعيمهم باللقاح ستنخفض لديهم فرص الاصابة بالمرض.

وأظهرت تجارب أصغر أيضًا في وقت سابق، أن اللقاح منع أربع حالات من كل 10 حالات من الإصابة بالملاريا بشكل عام من بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 شهرًا.



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ولا تزال الملاريا واحدة من أكبر الأمراض القاتلة في العالم ، حيث يموت طفل كل دقيقتين بسبب الملاريا للاطفال في أعمال حتى عامين.

كما أن الأطفال دون سن الخامسة معرضون للخطر بنسبة كبيرة خاصة في إفريقيا ، حيث يموت 250.000 شخص بسبب الملاريا كل عام.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "لقد رأينا نتائج معقولة من الناموسيات وغيرها من التدابير للسيطرة على الملاريا في السنوات الـ 15 الماضية ، لكن التقدم قد تحقق بالفعل وحتى ظهر في بعض المجالات من خلال اللقاح". واضاف: "نحن بحاجة إلى حلول جديدة لإعادة استجابة الملاريا إلى العلاج، ويعطينا هذا اللقاح أداة واعدة للوصول إلى تطوير علاج للمرض القاتل" موضحا أن "لقاح الملاريا لديه القدرة على إنقاذ عشرات الآلاف من حياة الأطفال".

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وكان لقاح "RTS، S" في طور الإعداد 30 عامًا ومعدل فعاليته ما يقرب من 40 ٪ والتي كانت ليست عالية مثل لقاحات الأمراض الأخرى ، ولكن منظمة الصحة العالمية قالت أن ستضيف اللقاح إلى التدابير الوقائية المستخدمة بالفعل ، مثل الناموسيات والمبيدات الحشرية.

وقال الدكتور ديفيد شيلينبرغ المستشار العلمي لبرنامج الملاريا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "قد لا يبدو الأمر كبيرا، لكننا نتحدث عن انخفاض بنسبة 40 ٪ في الملاريا الشديدة ، والتي للأسف لا تزال تزيد من اعداد الوفيات".

وتُعد مالاوي واحدة من ثلاثة بلدان في أفريقيا يتم إدخال اللقاح في برامج التطعيم الروتينية بها وسيتم تطبيق المخطط التجريبي، الذي يهدف إلى جمع الأدلة لإبلاغ سياسة منظمة الصحة العالمية بشأن الاستخدام الواسع للقاح ، في غانا وكينيا في الأسابيع المقبلة.

وقال الدكتور ماتشديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "ان الملاريا تهديد مستمر للمجتمعات الأفريقية حيث سيتم إعطاء هذا اللقاح" مضيفا، "إن أكثر الأطفال فقراً يعانون أكثر من غيرهم وهم أكثر عرضة للموت ونحن نعرف قدرة اللقاحات على منع الأمراض الفتاكة من الوصول إلى الأطفال ، بمن فيهم أولئك الذين قد لا يستطيعون الوصول الفوري إلى الأطباء والممرضات والمرافق الصحية التي يحتاجون إليها لإنقاذهم عندما يأتي المرض الحاد".

وتم اختيار هذه البلدان الأفريقية لأنها تدير بالفعل برامج كبيرة لمعالجة الملاريا ، بما في ذلك استخدام الناموسيات ، ومع ذلك لا يزال لديها أعداد كبيرة من الحالات.

وتعد برامج تقديم اللقاح، التي تنسقها منظمة الصحة العالمية ، مجهودًا تعاونيًا تشارك فيه وزارات الصحة في مالاوي وكينيا وغانا والشركاء الدوليين ، بما في ذلك Path ، وهي منظمة غير ربحية ، وكذلك GSK، مطور اللقاح وصانعه ، للتبرع بما يصل إلى 10 ملايين جرعة لقاح. وتهدف الحملة إلى الوصول إلى 360،000 طفل في ثلاث دول سنويًا.



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