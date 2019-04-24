شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نساء الهند الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة أجراها المركز الطبي لجامعة (فاندربيلت) في مدينة (ناشفيل) بولاية تينيسي الأمريكية، إلى أن مرض السكري قد وصل إلى مستويات وبائية في آسيا، وبخاصة في الهند والصين، وزاد بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة وخاصة بين النساء في منتصف العمر، لذلك، تعد الهند والصين الأعلى إصابة بمرض السكري في العالم.

ووفقا "لمنظمة الصحة العالمية" يوجد في الهند قرابة 62 مليون شخص مصاب بالمرض، ومن المتوقع أن يصاب ما يقرب من 70 مليون شخص بالسكر بحلول عام 2025، ويعاني في جميع أنحاء آسيا أكثر من 230 مليون شخص من مرض السكر .

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وذكرت الدراسة أنه بالنظر إلى زيادة انتشار السمنة والتبني السريع لنمط الحياة الغربي في دول آسيا فمن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 355 مليونا بحلول عام 2040، ووجد الباحثون أن مرضى السكري معرضون لخطر الوفاة المبكرة بصورة أكبر.

وقال الدكتور وي تشنج أستاذ الأمراض الباطنة في جامعة (تينيسى) إن الخطر المرتبط بمرض السكر أعلى بكثير من الذي أبلغت عنه معظم الدراسات السابقة التي أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار الباحثون إلى أن عدم الحصول على رعاية لمرضى السكري في آسيا قد يسهم في زيادة خطر الوفاة المبكرة بشكل غير عادي بين مرضى السكري.