فيديو معلوماتى.. بتخس وتتخن.. اعرف مخاطر "اليويو دايت" على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تحاول إنقاص وزنك باستمرار وبعد أن تنجح فى خسارة كيلوجرامات من وزنك تعود لاكتساب الوزن مرة أخرى فأنت تتبع نظام اليويو دايت، الذى يسبب مخاطر صحية عديدة، بحسب ما ذكر موقع prevention.

اعرف مخاطر اليويو دايت على صحتك:ما هو نظام "اليويو دايت"؟

نمط مستمر لاكتساب وفقدان الوزن مرة أخرى ويسمى"إعادة تدوير الوزن".



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يمكن أن يكون اكتساب الوزن أو فقدانه بنسبة كبيرة أو صغيرة.



مخاطر اليويو دايت على صحتك

1ـ يسبب خللا فى معدل حرق الدهون يصعب عليك إنقاص الوزن مرة أخرى.

2ـ يسبب انخفاض السكر فى الدم بسبب اتباع نظام غذائى صارم

3ـ يمكن أن يؤثر على قلبك

بسبب تقلب وزن الجسم الذى يزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب.

4ـ يقلل مستويات الطاقة

بسبب نقص بعض العناصر الغذائية

5ـ يؤثر على النوم

تناول الوجبات المليئة بالسكر قبل النوم أو تخطى العشاء يؤدى إلى الشعور بالأرق.

6ـ يؤثر على الهضم

"يو يو دايت" يخلق عدم توازن فى البكتيريا المفيدة والضارة فى المعدة، ما يؤثر على الهضم.