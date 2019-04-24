شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يسبب مرض السكر الفشل الكلوى.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر هو حالة صحية خطيرة يمكن أن تصبح مميتة في بعض الحالات، تزعج مستويات السكر المريض مما يؤثر على الأجزاء الأخرى من الجسم أيضًا.

يؤثر أيضا مرض السكر وفقا لتقرير موقع " everydayhealth" على الكليتين بسبب زيادة مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن يؤدي السكر غير المعالج إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مما قد يؤدي إلى فشل كلوي.

العلاقة بين مرض السكر والفشل الكلوى

تساعد الكلى في ترشيح الدم وتصفية النفايات من الجسم، و ارتفاع مستويات السكر في الدم يزعج وظيفة الكلى ويقللها مع مرور الوقت، إذا تركت هذه الحالة دون علاج ، فإنها تعطل عمل الكلى بشكل صحيح، وإذا كان مريض السكر يدخن أو يشرب الكحول فقد يتفاقم الأمر.

هناك بعض العلامات والأعراض التي قد يتعرض لها مريض السكر عندما تتأثر كليته، لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض أبدا.



كثرة التبول

أعراض الفشل الكلوي في مرضى السكر

* كثرة التبول

معظم مرضى السكر يعانون من كثرة التبول، لكن هذا الموقف يمكن أن يصبح أسوأ عندما تتلف كليتي المريض أيضًا، كما يزيد وجود البروتين فى بول المريض الذي يجب مراقبته من قبل الأطباء من خلال اختبارات معينة على أساس منتظم.



ضعف النظر

* ضعف النظر

تحتاج شبكية العين إلى إمداد مستمر من الدم لتعمل بشكل صحيح، و شبكة من الأوعية الدموية الصغيرة هي المسئولة عن توفير الدم، لذا فأن ارتفاع مستويات السكر في الدم وقت طويل يضر هذه الأوعية الدموية، وتسمى هذه الحالة اعتلال الشبكية السكري.

* الاتهاب الذى يصيب الجسم

يعد تورم القدمين أو أعصاب القدمين أيضًا أحد المضاعفات التي يجب عدم تجاهلها، يمكنك أن تلاحظ التورم بنفسك، في مثل هذه الحالة ، يجب عليك زيارة الطبيب على الفور.



ارتفاع ضغط الدم





* ارتفاع ضغط الدم

عندما يبدأ مرض السكر في التأثير على الكلى ، فإن من الأعراض الأخرى البارزة التي يمكن للمرء أن تلاحظ ارتفاع ضغط الدم، غالبًا ما يرتفع ضغط الدم لأن مرض السكر يصيب الأوعية الدموية التى تبدأ في الانكماش مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

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بعض النصائح للوقاية من مرض السكر

بعض النصائح للوقاية من مرض السكر

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم.

الحفاظ على فحص ضغط الدم.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

النوم بشكل صحيح لمدة من 7 إلى 8 ساعات.

اشرب الكثير من الماء.

خفض مستويات التوتر.

تجنب المشروبات الغازية والعصائر الاصطناعية قدر الإمكان.

الاقلاع عن التدخين.

تناول المزيد من الألياف.

تقليل كمية السكر.

تجنب وتقليل المواد الغذائية المصنعة.