شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير.. «فياجرا الإنترنت» تسبب نوبات قلبية مميتة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: حذر مسؤولو وزارة الصحة البريطانية من مخاطر استخدام «الفياجرا» المزيفة المنتشرة على مواقع التجارة في الإنترنت. Advertisements ووفق صحيفة «صن» البريطانية، تتوافر الأقراص على الشبكة العنكبوتية، ويزعم مروجوها أنها تحسن أداء الرجال، رغم احتوائها مواد كيميائية تهدد بسكتات دماغية ونوبات قلبية مميتة. وحظرت بريطانيا 8 من أصل 10 أدوية تعالج الضعف الجنسي عام 2018، وصادرت 4.3 مليون قرص مزيف. وقال وزير الصحة نيكولا بلاكوود: «خطر بالغ لشراء الأدوية عبر الإنترنت، مكوناتها وآثارها الجانبية خطيرة». يذكر أن الصيدليات النظامية تبيع حبة «الفياجرا» بـ4 جنيهات إسترلينية، بينما يمكن شراء المقلدة عبر الإنترنت بنصف جنيه فقط.

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