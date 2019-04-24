شكرا لقرائتكم خبر عن علامات صامتة على تسمم الحمل يجب أن تعرفها كل امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحذيرات الخفية لمضاعفات الحمل الخطيرة يمكن أن ينقذ حياة طفلك وحياتك، وأخطر المضاعفات التى يمكن أن تصيبها تسمم الحمل.

تسمم الحمل هو أحد المضاعفات الخطيرة للحمل والتي تتميز بارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الطريقة التي تعمل بها بعض الأعضاء ، مثل الكلى والكبد. وفقًا لتقرير مؤسسة "Preeclampsia Foundation"، تتطور الحالة في 5 إلى 8 % من جميع حالات الحمل.

إذا لم يتم علاج تسمم الحمل فيمكن أن تتطور الإصابة إلى تسمم كامل ، مما يسبب نوبات الصرع وحتى الوفاة ،لذلك على الرغم من أنك قد لا تلاحظ ارتفاع ضغط الدم لديك ، فقد يكون ضغط الدم عند 140/90 في شخص ليس لديه ارتفاع في ضغط الدم علامة على تسمم الحمل.

أعراض تحذيرية من تسمم الحمل:

وجود بروتين في البول

أحد الأعراض الكلاسيكية لتسمم الحمل هو بروتين في البول ، وهو عرض آخر لا يمكنك اكتشافه إلا عند الطبيب ، الذى يمكن أن يحدث عندما تتقلص الأوعية الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم.



وجود بروتين في البول

Advertisements

انخفاض كمية البول

يمكن أن يحمل البول علامات أكثر على أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح، وهو واحد من أشهر علامات تسمم الحمل، إذا لاحظتى أثناء الحمل أنكِ لا تتبولين كثيرًا، فقد يكون ذلك بسبب انقباض الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

التورم

يكون التورم في الوجه واليدين أكثر إثارة للقلق لأن تورم القدمين والأطراف السفلية أكثر شيوعًا أثناء الحمل، ويحدث التورم أثناء تسمم الحمل جزئيًا بسبب انخفاض مستوى البروتين نسبيًا في مجرى الدم ، وأيضًا بسبب تسرب الماء من مجرى الدم إلى الأنسجة.

الصداع الشديد

الصداع شائع أيضًا في الحمل ، فكيف يمكنك معرفة ما إذا كانت إحدى علامات الإصابة بحالة تسمم الحمل؟ إذا كان شديدًا ولن يذهب بعيدًا ، فقد يكون ذلك أحد علامات تسمم الحمل ، وأظهرت دراسات أن النساء المصابات بتسمم الحمل يتعرضن أيضًا للصداع النصفي ، مما يجعل الأمور أكثر إرباكًا. مع أعراض تسمم الحمل ، يمكن أن يحدث الصداع كنتيجة مباشرة لارتفاع ضغط الدم ، أو بشكل غير مباشر بسبب تورم في المخ.

زيادة الوزن المفاجئ

كما هو الحال مع انتفاخ اليدين والوجه ، يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في جسمك إلى زيادة سريعة في الوزن مع تسمم الحمل، حيث أظهرت الدراسات أن زيادة الوزن أثناء الحمل ، خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، يرتبط بتطوير تسمم الحمل.



زيادة الوزن المفاجئ

حدوث تغييرات في الرؤية

تحدث تغييرات في الرؤية بسبب تورم العصب البصري ، وهو علامة على تورم في المخ الذى يرتبط بتسمم الحمل، حيث أفادت حوالي 25 إلى 50 % من النساء الحوامل بالإصابة بأعراض بصرية بما في ذلك التشويش أو الأضواء الساطعة أو البقع أو الحساسية للضوء ، وهو علامة على تسمم الحمل تستدعى زيارة الطبيب.