شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب التهاب الاعصاب الطرفية مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الأعصاب الطرفية من الأمراض الشائعة لدى البعض دون العلم منهم، ويصاب بها الأشخاص نتيجة لتعرض أعصاب الجسم لبعض المشاكل الصحية أو حدوث اضطراب بها، وخلال الأسطر القادم سنتعرف على أسباب الإصابة بها والأعراض التى توضح الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية، وذلك وفقا لموقع " web med".

اسباب التهاب الاعصاب الطرفية

أشار التقرير، إلى أن الإصابة بالتهاب الاعصاب الطرفية من الأمراض التى يصاب بها الكثيرون نتيجة لتعرض اعصاب الأطراف أى اليدين والقدمين للتلف بعض الشىء، وقد يتعرض أعضاء الجسم الأخرى للإصابة بهذه العلة وهى التهاب الأعصاب، فالأشخاص الذين يعانون من مشاكل أو التهاب فى الاعصاب الطرفية هم يعانون بمشكلة فى الجهاز العصبى الطرفى فى نقل معلومات من المخ والحبل الشوكى إلى الجسم.

وأوضح التقرير، بعض الأسباب المؤدية والتى تسبب الكثير من المشاكل وأبرزها الالتهاب فى الاعصاب الطرفية، ومنها التالى:

-الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بمرض السكر هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية.

-نقص فى العناصر الغذائية بالجسم، كعنصر الكالسيوم والحديد وفيتامين "د"، يزداد حينها الإصابة بمرض التهاب الأعصاب الطرفية.

-التعرض أو الإصابة بالعدوى الميكروبية، أيضا من أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية.

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اعراض التهاب الاعصاب الطرفية

وهناك العديد من الأعراض التى تساعد فى اكتشاف الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية، قدمها التقرير، ومنها التالي:

-التنميل فى اليدين والقدمين تعد من أبرز علامات الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية، والتى تنتقل من اليدين والقدمين إلى الساقين والزراعين بشكل تدريجى.

-يتعرض الأشخاص المصابون بالتهاب الأعصاب الطرفية للشعور بآلام أو وخز فى الأطراف والمقصود بالأطراف هنا اليدين والقدمين.

-قد يصل الأمر مع بعض الحالات لعدم القدرة على لمس الأشياء، ويواجه المريض الحساسية المفرطة نحو هذا الأمر.

-زيادة فرصة عدم الاتزان خلال الحركة وأثناء ممارسة الحياة بشكل طبيعى، حيث أن الأشخاص المصابون بالتهاب الأعصاب الطرفية يعانون من زيادة فرص السقوط على الأرض أثناء المشي.

-حدوث ضعف فى عضلات الجسم وقد يصل الأمر للشلل مع بعض الحالات.

إلتهاب الاعصاب الطرفية