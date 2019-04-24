3 مضادات حيوية تقضي على بكتيريا تنقلها حشرة القراد

رغم أن العلاج المعتمد للبكتيريا المسببة لداء "لايم"، هو استخدام المضادات الحيوية "الدوكسيسيكلين" أو "الأموكسيسيلين" أو "السيفوروكسيم" لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لكن هناك نحوا من 10 إلى 20% من مرضى "لايم" يشكون من أعراض مستمرة، بما في ذلك التعب وآلام العضلات والمفاصل، وضباب المخ الذي يمكن أن يستغرق 6 أشهر أو أكثر، والسبب عدم استجابة البكتيريا للمضاد الحيوي.

ويصيب مرض لايم نحو 300 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام، ويحدث بسبب بكتيريا Borrelia التي تنتقل إلى البشر عن طريق لدغات القراد، ومن أعراضه التعب، وآلام العضلات والمفاصل.

وخلال دراسة جديدة لكلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة بأمريكا، توصل الباحثون إلى أن صعوبة العلاج تعود لـ"شكل متغير بطيء النمو من هذه البكتيريا".

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وتوصل الباحثون في الدراسة التي نشرت بدورية Discovery Medicine، أن هذا الشكل بطيء النمو لم يُجد معه العلاج المتداول نفعا، بينما قضى عليه كوكتيل ثلاثي من المضادات الحيوية.

ولإجراء الدراسة عزل العلماء أشكال النمو البطيء لبكتيريا لايم، ووجدوا أنه عند المقارنة بأشكال النمو السريع العادية، تسببت الأشكال بطيئة النمو في ظهور أعراض أشبه بالتهاب المفاصل ومقاومة العلاج بالمضادات الحيوية القياسية في أنبوب الاختبار وكذلك في التجارب على فئران التجارب.

ووجد العلماء أن مزيجًا من 3 مضادات حيوية، وهي: الدبتوميسين، الدوكسيسيكلين، السيفترياكسون، أزال عدوى البكتيريا، ويأمل العلماء الآن باختبار التركيبة في الأشخاص المصابين بمرض لايم المستمر.