شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الجزر عديدة منها تنظيم ضغط الدم والسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الجزر بيقوى النظر".. من الجمل الشهيرة التى نرددها عن فوائد الجزر وقيمته الغذائية، وبخلاف فائدة الجزر فى تحسين النظر فإن له فوائد صحية عديدة نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب ما ذكر موقع "Medical news today".



الجزر

فوائد الجزرالجزر يحتوى على فيتامين أ

يحتوي الجزر على فيتامين أ ومضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى، وتشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الجزر، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان

أثبتت الدراسات أن الكاروتينات الموجودة فى الجزر لها تأثيرات مضادة للسرطان، نظرًا لقوتها المضادة للأكسدة في تقليل الجذور الحرة في الجسم.

لقد وجدت الدراسات وجود صلة محتملة بين النظم الغذائية الغنية بالكاروتينويدات وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

- سرطان الرئة

يحتوي الجزر على بيتا كاروتين، وخلصت الدراسات إلى أن مكملات بيتا كاروتين قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

- سرطان القولون

أفادت دراسة يابانية أن استهلاك المزيد من البيتا كاروتين قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

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- سرطان الدم

وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن مستخلص عصير الجزر يمكن أن يقتل خلايا سرطان الدم ويمنع تقدمها.



فوائد الجزر

تحسين الرؤية والإبصار

يحتوي الجزر على فيتامين (أ)، و قد يؤدي نقص فيتامين (أ) إلى جفاف ملتحمة العين، وهو مرض يصيب العين بشكل تدريجى ويمكن أن يضر بالرؤية الطبيعية ويؤدي إلى العمى الليلي، أو عدم القدرة على الرؤية في الإضاءة الخافتة أو الظلام.

كما يعتبر نقص فيتامين (أ) أحد الأسباب الرئيسية للوقاية من العمى عند الأطفال، لذا فإن تناول الجزر يحسن الإبصار، ومع ذلك، من غير المرجح أن يتعرض معظم الأشخاص لأي تغييرات في الرؤية من تناول الجزر، ما لم يكن لديهم بالفعل نقص في فيتامين أ.

السيطرة على مرض السكري

المواد المضادة للأكسدة والمواد النباتية في الجزر قد تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، ومؤشر نسبة السكر في الدم من الجزر هو 39، وهذا يعني أن تأثيره على نسبة السكر في الدم منخفضة إلى حد ما.



فوائد الجزر تنظيم ضغط الدم

تنظيم ضغط الدم

يحتوي نصف كوب من الجزر المفروم على 1.8 جرام من الألياف و205 ملليجرام من البوتاسيوم، حيث توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتناول نظام غذائي غني بالألياف وزيادة البوتاسيوم مع تقليل تناول الصوديوم للحماية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ويوفر الجزر توازناً جيدًا بين هذه العناصر الغذائية.

تحسين المناعة

يحتوي الجزر على فيتامين C، الذى يساعد على تعزيز الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض، يمكن أن يساعد فيتامين C في تقليل شدة نزلات البرد وطول المدة التي يحدث فيها.