انت الان تتابع موضوع نشرة استعمال ” تحاميل بروكتو جليفنول ” للبواسير والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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البواسير كلمة متداولة نسمعها كثيرا فهي من الأمراض المنتشرة يشعر بها المرضى في أعمار البالغين ، فمن أكبر أسبابها الإمساك المزمن ، فيشعر المريض بحكة شديدة وقطرات من نزيف الدم من فتحة الشرج ، ولا يفضل كثير من المرضى الذهاب إلى الطبيب للعلاج لشعورهم بالحرج ، فيقومون بتغيير عادتهم الغذائية أو إلى استخدام بعض وسائل العلاج المنزلية ، ولكن الإهمال في علاج البواسير يسبب كثير من المضاعفات.

ما هي البواسير

توجد البواسير في الجزء السفلي من المستقيم ، في فتحة الشرج ، وهي عبارة عن أوردة منتفخة ومتورمة تسبب ألما شديدا يشعر به المريض ، وتنزل البواسير نتيجة للضغط على هذه الأوردة كما في السيدات الحوامل مثلا ، وفي حالات الإمساك المزمن أيضا يسبب ضغط على هذا الجزء من المستقيم ، وللبواسير أربعة أنواع نستطيع أن نذكرها ونتعرف عليها.

أنواع البواسير

1- البواسير الداخلية لا يمكن رؤيتها لأنها تكون داخل المستقيم وهي لا تسبب ألما إلا عند نزول البراز يشعر المريض بحكة وحرقان ، وقد تنزل البواسير الداخلية إلى الخارج ، وتظهر بعض نقاط الدم عند بذل المجهود.

2- البواسير الهابطة تحدث البواسير الهابطة نتيجة نزول البواسير الداخلية إلى سطح فتحة الشرج ، وتلتهب وتتورم.

3- البواسير المخثورة هي عبارة عن جلطة دموية تتخثر وتتكون داخل النسيج الشرجي في البواسير ، وتظهر على شكل كتل وأجزاء متورمة وملتهبة حول فتحة الشرج وممكن أن يحدث التجلط أيضا في البواسير الداخلية ، والخارجية.

4- البواسير الخارجية تكون متواجدة خارج فتحة الشرج وتكون عبارة عن كتل متورمة وتختفي في بعض الأحيان وينزل منها بعض نقاط من الدم.

علاج البواسير

للبواسير ثلاثة أنواع من العلاجات الأدوية:

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– المراهم نوع من هذه الأنواع ويستخدم المرهم عن طريق قمع يأتي معها ، ويدهن المرهم على فتحة الشرج ويستخدم في علاج البواسير الخارجية

– والنوع الثاني الأدوية التي تأخذ عن طريق الفم وهي تعمل على تقليل الالتهابات ، وشعور المريض بتسكين الألم ، ويصف الطبيب علاج هذه الأدوية لعلاج البواسير الخارجية والداخلية.

– وتكون التحاميل هي النوع الثالث من أنواع علاج البواسير ويصفها الطبيب أيضا لعلاج البواسير الداخلية والخارجية ، ويجب عدم إهمال العلاج والذهاب إلى الطبيب لأخذ العلاج المناسب لحالة المريض ، فلكل نوع من الأدوية له عيوبه ومميزاته فيجب استشارة الطبيب ، ونستعرض هنا بالتفصيل مميزات التحاميل فتعتبر علاج آمن عن غيرها من المراهم والأدوية الطبية.

العلاج بالتحاميل

علاج البواسير بالتحاميل يعتبر علاج آمن عن بقية أنواع العلاجات الأخرى وخصوصا للسيدات الحوامل ، وللتحاميل أنواع كثيرة مختلفة ومن مميزاتها أنها ليس لها أي أثار جانبية ولكنها أكثر الخيارات أمناً ، ويمكن أن تستخدمها السيدات في فترات الحمل والرضاعة ولكن بجرعات محددة ، يصفها لها الطبيب حسب ما يناسبها ومما يميز العلاج بالتحاميل إن الجسم يمتصها سريعا مما يساعد على سرعة راحة المريض من الشعور بالألم وعلاج البواسير في فترة أقل من العلاج بالمراهم والأدوية.

فائدة التحاميل

تحسين حركة الأمعاء والتليين

تحتوي كثير من أنواع التحاميل التي يصفها الطبيب وتُستخدم في علاج البواسير على مواد لها خصائص أدوية الملينات ، وهذه الملينات تعمل على تهدئة حركة الأمعاء بشكل أحسن و تساعد على عدم الشعور بالإمساك الذي يكون دائما مصاحب للبواسير.

تهدئة وتسكين ألم البواسير

تعمل التحاميل على سرعة تهدئة الشعور بألم البواسير بمجرد أن توضع التحميلة في منطقة فتحة الشرج التي تنزل منها البواسير. والسبب في ذلك أن معظم أنواع تحاميل البواسير يتم تركيبها من مواد طبيعية تعمل على تهدئة مكان الألم ، ومن أمثلة هذه المواد النعناع ، وحينما توضع التحميلة يشعر المريض ببرودة في المكان التي تنزل منه البواسير وتسكن الألم لفترات طويلة. وبالتالي يستطيع المريض أيضاً أن يقضي حاجته ويتبرز بشكل طبيعي و أكثر سهولة بعد استخدامه التحاميل.

الشفاء من البواسير

ومع استخدام التحاميل لفترات طويلة والاستمرار عليها تساعد على شفاء البواسير. ويحتاج العلاج بالتحاميل من ثلاثة إلى أربعة أسابيع مع الاستمرار وعدم الإهمال في أخذ الجرعات التي يحددها الطبيب. وتساعد مضادات الالتهاب الموجودة بالتحاميل على الشفاء من البواسير ، وتحتوي التحاميل أيضا على مطهرات لتطهير مكان الجرح. كما أن التحاميل تساعد على التئام الجروح.

تقليل الكومة

نتيجة للالتهابات الشديدة للبواسير تتسبب في نزول الكثير من الدماء ، وصعوبة شديدة في التبرز. كما إنها تسبب سخونة شديدة لفتحة الشرج. ويتعب المريض وتسمى هذه الحالة بالكومة ، وفي خلال خمسة أيام بالعلاج بالتحاميل يشفى المريض بإذن الله تعالى.