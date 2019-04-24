الفرق بين سنافي ولجام في التركيبة ودواعي الاستعمال

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مشكلة ضعف الانتصاب وسرعة القذف هي من المشاكل الشائعة التي تصيب الرجال في مرحلة ما من حياتهم .

ما هو ضعف الانتصاب

وضعف الانتصاب هو عدم قدرة القضيب على الانتصاب لفترات طويلة أو عدم الشعور بالرغبة لفترات طويلة ، وقد يكون لأسباب نفسية أو فسيولوجية .

ما هي سرعة القذف

ويعتقد البعض أن مشكلة سرعة القذف مشكلة نفسية ، ولكن لها أيضًا جانب بيولوجي ، ويتم تقسيم تلك المشكلة إلى نوعين ، وهما :

سرعة القذف الأولية : وهي مشكلة يعاني منها الرجل طوال حياته .

سرعة القذف الثانوية : وهي مشكلة تصيب الرجال في فترة متأخرة بعد أن كانوا لا يعانون من أي مشاكل أثناء ممارسة الجنس .

وتختلف المشاكل السابقة عن الضعف الجنسي ، ويتم استخدام حبوب سنافي لعلاج مشكلة ضعف الانتصاب أما حبوب لجام فتستخدم لعلاج مشكلة سرعة القذف عند الرجال .

معلومات عن حبوب سنافي

تركيب حبوب سنافي

تتكون حبوب سنافي بشكل أساسي من المادة الفعالة تادالافيل والتي تنتمي لفئة مثبطات إنزيم فوسفودياستيراز وهي مادة تعمل على إرخاء العضلات الملساء في البروستاتا والمثانة مما يعمل على زيادة تدفق الدم نحو العضو الجنسي .

فاعلية حبوب سنافي

يبدأ مفعول حبوب سنافي في الظهور بعد حوالي 30 إلى 4 ساعات بعد تناولها .

ويستمر مفعول حبوب سنافي لمدة 36 ساعة بعد تعاطيها .

ويمكن تناول حبوب سنافي إما قرص واحد يوميًا أو قرص عند الحاجة فقط ، ويفضل الرجوع للطبيب لتحديد الجرعة المناسبة وفقًا لحالتك .

دواعي استعمال حبوب سنافي

تستخدم حبوب سنافي لعلاج مشكلة ضعف الانتصاب عند الرجال .

تستخدم لعلاج مشكلة سرعة القذف عند الرجال .

الآثار الجانبية لحبوب سنافي

قد تسبب حبوب سنافي :

صداع الرأس .

الدوار والاحمرار .

التعرق الشديد .

ألم المعدة .

انسداد الأنف .

معلومات عن حبوب لجام

تركيب لجام

تتكون حبوب لجام بشكل أساسي من المادة الفعالة دابوكستين وهي تنتمي لفئة المثبطات الانتقائية لامتصاص السيروتونين ، وهي تعمل على إطالة فترة الانتصاب ويستمر مفعولها من ساعة إلى ساعتين بعد تناولها .

وتستخدم مادة دابوكستين لعلاج مشكلة الاكتئاب ولكنها آمنة وفعالة أيضًا في علاج مشكلة سرعة القذف لدى الرجال والتي تعتبر الخلل الجنسي الأكثر شيوعًا بين الرجال حيث أن المثبطات الانتقائية لامتصاص السيروتونين تستخدم بشكل شائع في علاج مشكلة سرعة القذف .

دواعي استعمال حبوب لجام

تستخدم لعلاج الاكتئاب .

تستخدم لعلاج مشكلة سرعة القذف .

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فاعلية حبوب لجام

يبدأ مفعول حبوب لجام في الظهور بعد ساعة إلى ثلاثة ساعات من استعماله .

ويستمر مفعول الدواء لمدة ساعة أو ساعتين .

تحذير عند استخدام حبوب لجام

لا ينصح باستخدام حبوب لجام أو أي أدوية تحتوي على دابوكستين لفترات طويلة ، حيث أن ذلك قد يسبب حدوث آثار جانبية خطيرة .

أشخاص لا يجب أن يتاولوا لجام

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاضطراب الثنائي القكب أو الهوس أو الاكتئاب الشديد أو الأرق .

الأشخاص تحت سن 18 عام .

الأشخاص المصابون بالصرع غير المنضبط .

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كبيرة في القلب ، مثل قصور القلب أو مشاكل صمام القلب أو متلازمة الجيوب الأنفية أو الذبحة الصدرية .

الأشخاص الذين يعانون من مشكلة عدم تحمل اللاكتوز .

الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مثل الفصام .

أشخاص يجب أن يتناولوا جرعة قليلة من دابوكستين :

الأشخاص الذين لديهم مرض تخثر الدم أو اضطرابات النزيف مثل الهيموفيليا .

الأشخاص الذين يتناولون أدوية لمنع التجلط .

الأعراض الجانبية لحبوب لجام

قد تسبب تلك الحبوب آثار جانبيىة مثل :

الصداع .

الإسهال .

التعرق المفرط .

الشعور بالإعياء .

جفاف الفم .

ارتفاع ضغط الدم .

عدم وضوح الرؤية .

وقد تحدث آثار أكثر خطورة مثل :

التشنجات .

الاكتئاب والأفكار الانتحارية .