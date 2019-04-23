إنفوجراف.. 7 نصائح تمنع الإصابة بحصوات المرارة

حذر الدكتور شكري عزيز، استشاري أمراض الباطنة، من تناول الوجبات الكبيرة والدسمة أو الدهون (مثل الآيس كريم والسمن البلدي واللبن والبيض والجبن)، مؤكدا أن من أهم أسباب تكون الحصوات المرارية يعود إلى بعض العوامل منها السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وتقع المرارة تحت الكبد، وتعمل على تخزين المادة الصفراوية في جوفها وطرحها عبر قناة خاصة إلى الأمعاء بعد تناول الطعام الدسم، حيث تساعد إفرازاتها على هضم وامتصاص المواد الدسمة.

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وحصوات المرارة تصيب النساء أكثر نتيجة استخدام حبوب منع الحمل وغيرها من الأدوية الهرمونية، واقتراب المرأة من انقطاع الدورة الشهرية النهائي؛ أي أن النساء بعد بلوغهن سن الأربعين تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

ويشير الإنفوجراف التالي إلى بعض النصائح التي تمنع تكون حصوات المرارة:



