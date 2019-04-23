شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. مفصل الورك يرتبط مع الأطراف السفلية لدعم الحركة والتوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفصل الورك والمعروف أيضًا باسم مفصل الفخذ الأيمن هو الجزء المسئول عن انضمامه إلى الجذع مع أطراف الجسم السفلية والمساعدة في دعم الوزن عند الوقوف والتحرك.

يتكون الفخذ من عظمتين ويوجد داخل كبسولة ليفية تصطف بواسطة غشاء زليلي، مما يسمح للعظامين بالعمل معا بسلاسة وذلك وفقا لتقرير موقع " onehowto" .



عظم الورك

عظم الورك ليس واحد فقط

نظرًا لأن مفصل الورك مفصل وليس عظمًا واحدًا ، فإنه يعتمد على عظمين مختلفين يعملان معًا من أجل تمكين حركتك وتوازنك بشكل صحيح، مما يسمح بتحقيق الاستقرار الكافى لوزن الجسم.

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يعتبر عظم الفخذ من أقوى وأطول العظام في الجسم، لأنه لا يشكل جزءًا من مفصل الورك فحسب بل أيضًا مفصل الركبة، ورأس الفخذ هو جزء من هذا العظم، ويكون ملائمًا لتسهيل الحركة.



مفصل الورك

مشاكل تواجه عظام الورك

مع مرور السنين وكذلك نتيجة لظروف معينة مثل السمنة أو الإصابة أو ممارسة الرياضة بشكل متكرر ، قد تضعف عظام الفخذ وقد يتطور الأمر إلى حدوث مشاكل فى المفاصل، نظرًا لأن الوركين لدينا يمثلان مجالًا رئيسيًا للحركات مثل الانحناء أو الاختطاف أو التقريب أو الدوران ، فمن المستحسن بذل قصار الجهد للحفاظ عليه في حالة جيدة، من خلال اتباع نظام غذائي جيدًا يشمل جميع الفيتامينات والمعادن المطلوبة، فيما يتعلق بالعظام من الضروري أن يكون لديك كمية جيدة من الكالسيوم وما يكفي من فيتامين (د) مما يساعد على استيعاب الكالسيوم، وممارسة النشاط الرياضى للحفاظ على العضلات مثل السباحة وركوب الدراجات والمشي، ويوصى بأن بمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم.