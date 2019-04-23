انت الان تتابع موضوع دواعي ارجاء تحليل ESR و النسب الطبيعية به والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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اختبار الدم هو عبارة هن أخذ عينة من الدم لتحليلها في المختبر، يرسل الأطباء اختبارات الدم لتقييم أشياء مثل تركيز الجلوكوز أو الهيموغلوبين أو خلايا الدم البيضاء، ويمكن أن يساعد هذا في اكتشاف المشكلات ، مثل المرض أو الحالة الطبية، في بعض الأحيان يمكن أن تساعدك اختبارات الدم على معرفة مدى عمل العضو (مثل الكبد أو الكلى)، منها تحليل ESR الخاص بتحليل تسريب كرات الدم الحمراء وهذا التحليل له العديد من المهام التي يمكن أن يتم استخدامها في اكتشاف الكثير من الأمراض.

ما هو معدل ترسيب كرات الدم الحمراء ESR ؟

تحليل معدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR) هو اختبار دم يقيس مدى سرعة استقرار خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) في قاع أنبوب الاختبار الذي يحتوي على عينة دم، وعادة تستقر خلايا الدم الحمراء ببطء نسبيًا ، ولكن إذا كان التسريب أسرع من المعدل الطبيعي قد يشير إلى التهاب في الجسم، والالتهاب جزء من الاستجابة المناعية، يمكن أن يكون رد فعل للعدوى أو الإصابة، كما يمكن أن يكون الالتهاب أيضًا علامة على مرض مزمن أو اضطراب مناعي أو مشكلة طبية أخرى.

المعدل الطبيعي معدل ترسيب كرات الدم الحمراء ESR

يتم قياس معدل ترسيب كرات الدم الحمراء بالملليمترات في الساعة (ملم / ساعة) وقد يختلف نطاق القياس قليلاً حسب معايير المختبر السريري حيث تم إجراء جمع الدم. بشكل عام ، القيم الطبيعية لترسيب كرات الدم الحمراء هي كما يلي:

النساء تحت 50 سنة: أقل من 20 مم / ساعة.

النساء فوق 50 سنة: أقل من 30 مم / ساعة.

الرجال أقل من 50 سنة: أقل من 15 مم / ساعة.

الرجال الأكبر من 50 عامًا: أقل من 20 مم / ساعة.

المواليد الجدد: من 0 إلى 2 مم / ساعة.

حديثي الولادة والأطفال حتى عمر 10 سنوات: من 3 إلى 13 ملم / ساعة.

ما هو استخدام ESR ؟

يسمح لك اختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء ESR بتحديد ما إذا كانت لديك حالة التهاب، مثل التهاب المفاصل أو التهاب الأوعية الدموية أو مرض التهاب الأمعاء، يمكن أيضًا استخدام اختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء لتتبع مشكلة قائمة.

قد يطلب منك أخصائي الرعاية الصحية إجراء اختبار لمعدل ترسيب كرات الدم الحمراء إذا كان لديك اضطراب التهابي ، على سبيل المثال:

الصداع.

حمى.

فقدان الوزن.

التهاب المفاصل.

ألم في الرقبة أو الكتف.

قلة الشهية.

الأنيميا.

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ماذا يحدث خلال اختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء ؟

يأخذ أخصائي التحاليل عينة دم من الوريد بالزراع بإبرة صغيرة، بعد إدخال الإبرة يقوم بإزالة كمية صغيرة من الدم، ثم يتم وضعها في أنبوب اختبار، قد تشعر بعدم الراحة الطفيفة عند إدخال الإبرة أو إزالتها، لكن الإجراء عادة ما يستغرق أقل من خمس دقائق.

هل يجب علي القيام بشيء للتحضير لاختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء

هذا الاختبار لا يتطلب أي إعداد خاص.

يمكنك تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي، إلا إذا كان عليك أيضًا إجراء اختبار آخر في نفس الوقت الذي تحتاج فيه إلى صيام سابق، أخبر طبيبك عن أي دواء تتناوله لأن هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تؤثر على نتائج الاختبار.

مخاطر اختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء ضئيلة، قد تشعر بألم خفيف أو كدمة حيث يتم إدخال الإبرة، ولكن معظم الأعراض تختفي بسرعة.

ماذا تعني نتائج تحليل الـ ESR

إذا كان معدل ترسيب كرات الدم الحمراء الخاص بك مرتفعًا، فقد يكون مرتبطًا بحالة التهابية، على سبيل المثال:

عدوى

التهاب المفاصل الروماتويدي

الحمى الروماتيزمية

أمراض الأوعية الدموية

مرض التهاب الأمعاء

أمراض القلب

أمراض بالكلى

أنواع معينة من السرطان

في بعض الأحيان قد يكون معدل ترسيب كرات الدم الحمراء أبطأ من المعدل الطبيعي قد يشير معدل ترسيب كرات الدم الحمراء البطيء إلى اضطراب في الدم، على سبيل المثال:

كثرة كرات الدم الحمراء

فقر الدم المنجلي

زيادة عدد الكريات البيضاء، زيادة غير طبيعية في خلايا الدم البيضاء

هل المعدلات الغير طبيعية لل ESR يدل على أمرخطير في كل الأحيان ؟

إذا لم تكن نتائجك ضمن الحدود الطبيعية، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن لديك مشكلة طبية تتطلب العلاج، و قد يشير معدل ترسيب كرات الدم الحمراء المعتدل إلى الحمل أو الحيض أو فقر الدم بدلاً من مرض التهابي، و قد تؤثر بعض الأدوية والمكملات أيضًا على النتائج، على سبيل المثال وسائل منع الحمل عن طريق الفم والأسبرين والكورتيزون وفيتامين أ، ويفضل أن تخبر طبيبك عن أي دواء أو مكمل غذائي تتناوله.

لا يشخص اختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء أمراضًا محددة، ولكنه يمكن أن يعلم ما إذا كان هناك التهاب في الجسم، إذا كانت نتائج معدل ترسيب كرات الدم الحمراء غير طبيعية، فسيحتاج الطبيب إلى مزيد من المعلومات وربما يطلب المزيد من الفحوصات المخبرية لإجراء التشخيص.