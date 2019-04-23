شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": مقاومة المضادات الحيوية تسبب الوفاة أكثر من السرطان فى عام 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أكثر من 30 عامًا، قد تكون مقاومة المضادات الحيوية أكثر فتكًا من السرطان في جميع أنحاء العالم، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون من جامعة واشنطن الأمريكية أن ما لا يقل عن 23 ألف شخص في الولايات المتحدة يموتون بسبب عدوى مقاومة للمضادات الحيوية كل عام - وتشير بعض التقديرات إلى أنها أكثر من ذلك بكثير.

وتنتشر البكتيريا الخبيثة ـ التي تحورت لتصبح غير قابلة للعلاج بالمضادات الحيوية ـ بسرعة وأصبحت تهديدًا خطيرًا للصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

وأشار الباحثون إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تزيد بسبب تناول المضادات الحيوية بشكل مفرط، ونفايات مصانع تصنيع الأدوية، واستخدام المضادات الحيوية في الحيوانات مثل الفراخ والعجول.

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والآن، يعتقد أن ثلاثة أرباع اللحوم في محلات السوبر ماركت الأمريكية يعتقد أنها تحمل بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وفقًا للاختبارات الفيدرالية التي نشرت في الصيف الماضي.

وبحلول عام 2050، تشير بعض التوقعات إلى أن مقاومة العقاقير بشكل عام ستودي بحياة 10 ملايين شخص - أي أكثر من 8.2 مليون شخص يموتون بسبب السرطان في جميع أنحاء العالم كل عام.

لكن الأطباء يرون المزيد من المشاكل الصحية المقاومة كل يوم، مما يجبرهم على اللجوء إلى أدوية من المضادات الحيوية أكثر قوة لعدم فقدان المرضى.