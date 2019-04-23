شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. متلازمة العيب الخلقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة العيب الخلقي من الأمراض التي يصاب بها الكثير من الأطفال دون العلم بها، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل ما يخص هذه المتلازمة، وذلك وفقا لموقع " pregnancybirthbaby".

ما هي متلازمة العيب الخلقي؟

ج: يولد معظم الأطفال بصحة جيدة، ولكن عندما يكون الطفل مصابًا بحالة ما منذ الولادة، يطلق علي هذا الأمر متلازمة العيب الخلقي، وتسبب مشاكل للطفل طيلة حياته، وهي تؤثر علي الطفل باضطراب خلقي من إعاقة أو مشاكل صحية طوال الحياة.



متلازمة للأطفال العيب الخلقي

Advertisements

ما هو سبب الإصابة بمتلازمة العيب الخلقي؟

ج: العامل الوراثي له تأثير كبير في فرص الإصابة، وأيضا عوامل بيئية أثناء فترة الحمل قد تكون السبب في الإصابة بمتلازمة العيب الخلقي.

ما هي الأمراض التي الناتجة عن الإصابة بمتلازمة العيب الخلقي؟

ج: يزداد فرص الإصابة بطفل مصاب بمتلازمة داون، وأيضا الاضطرابات الخلقية والمعروفة أيضًا باسم الأمراض الخلقية أو العيوب الخلقية، هي حالات موجودة منذ الولادة، ومنها الاضطرابات الخلقية الشائعة كالإصابة بالشفة الأرنبية، الشلل الدماغي، متلازمة داون، التليف الكيسي، وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.