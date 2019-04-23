شكرا لقرائتكم خبر عن عين وأنف وأذن.. كل ما تريد معرفته عن عمليات تجميل الوجه.. يقدمها الدكتور وائل يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما بين الرغبة فى إزالة التجاعيد والاستمتاع ببشرة جذابة أو إعادة رسم الأنف، وشد الجفون تتعدد أساليب وتقنيات تجميل الوجه، والتى تعد أكثر العمليات انتشارًا حول العالم.

فى التقرير التالى يجيب الدكتور وائل يحيى استشارى جراحة التجميل والحروق على أهم التساؤلات الخاصة بتجميل الوجه بمختلف أجزائه.

ما أحدث الطرق والتقنيات المستخدمة المستخدمة فى تجميل الوجه؟

يمكن أن نعيد للوجه والبشرة جمالهما وجاذبيتهما بواسطة العديد من عمليات التجميل مثل شد الجفون، والتى تتم من خلال إزالة الجيوب الدهنية من أسفلها، وكذلك شد الوجه والرقبة، أو جراحة تجميل الأنف، وهناك نوع أبسط من العمليات الجراحية لملئ الخدود وأسفل الجفون والشفتين، من خلال حقنهم بالدهون المشفوطة من أماكن الجسم المختلفة، ويمكن استعمال أنواع من المواد التى تحقن فى أماكن التجاعيد التى نرغب فى إزالتها مثل حقن البوتكس التى تستخدم للقضاء على تجاعيد الجبهة بشكل مؤقت.

هل تغير عملية تجميل الأنف من شكل الوجه؟ ومتى تصبح ضرورة حتمية؟

علميات تجميل الأنف تعتبر الأهم من بين عمليات تجميل الوجه، خاصة أنها أكثر الأجزاء التى تؤثر على تقاسيم وتفاصيل الوجه بشكل عام، وأحيانًا يلجأ البعض لعمليات تجميل الأنف لإخفاء بعض العيوب، مثل تصغير الأنف، أو تكبيرها أو تغيير شكلها، وتضييق المنخارين وهكذا، لكن هناك حالات أخرى تكون عمليات تجميل الأنف فيها حتمية وضرورية حال وجود تشوهات خلقية، أو تشوهات ناتجة عن حوادث وإصابات، أو لمعالجة مشكلات التنفس الناتجة عن تشوه الحاجز الأنفى، فهنا تصبح عمليات تجميل الأنف ليست رفاهية ، وإنما امرًا حتميًا .



3 حالات تصبح فيها عملية تجميل الأنف حتمية

ما الوقت المستغرق فى عملية تجميل الأنف، وما خطوات إجرائها؟

- العملية تستغرق من ساعة إلى ثلاث ساعات، وعادة ما تجرى بالعيادات الخارجية باستخدام تخدير موضعى أو كلى، وذلك بعد إجراء فحص عام للحالة.

وحالة التخدير الموضعى يقوم الجراح بتخدير أنف المريض فقط، ويكون مستيقظًا إلى حد ما خلال إجراء العملية، وتتمثل آلية العملية فى رفع الجراح لجلد الأنف، وفصله عن العظم والغضروف، ثم يعيد تشكيل الأنف من جديد، ويتم عمل الشق الجراحى، إما داخل المنخرين، وفى الحالات الأكثر تعقيداً عبر الشريط الجلدى الذى يفصل بين فتحتى الأنف، ثم يعاد جذب الجلد فوق العظم والغضروف المعاد تشكيله وفى النهاية يغلق الجرح بعدة غرز، وقد يضع الجراح جبيرة بلاستيكية أو معدنية لتغطى الأنف ويضع مادة معينة داخل المنخرين لتثبيت الحاجز الأنفى (الجدار الفاصل بين فتحتى الأنف)، للمساعدة فى احتفاظ الأنف بشكلها الجديد، وهذا مفيد بوجه خاص إذا كان الحاجز يحتاج لجراحة تجميل سواء لتحسين القدرة على التنفس أو لتجميل المظهر.

كيف تتم عملية تجميل الأنف فى حالة "الشفة الأرنبية"؟

- إذا كان لدى المريض مشكلة فى الأنف نتيجة النمو يكون من السهل إصلاحها، لكن الأمر يزداد صعوبة حال وجود عيب خلقى مثل "الشفة الأرنبية"، وعلاج تلك المشكلة تحديداً يحتاج إلى خطوات متتالية لا يمكن تخطى أياً منها، ويكون آخرها تجميل الأنف.

وما هذه الخطوات والشروط؟

فى حالة الشفة الأرنبية لا يمكن التفكير فى الجراحة قبل عمر من 16- 18 سنة، لضمان اكتمال نمو عظام الوجه، وانتهاء تقويم الأسنان.

كيف تتم عملية شد الوجه؟

تتركز عملية شد الوجه على تصحيح الجلد المترهل والتخلص من الدهون الزائدة فى الوجه والعنق للحصول على وجه يتميز بالجمال والنضارة والشباب، وعادةً ما تتم تحت التخدير الموضعى أو تحت التخدير الكلى، وتستغرق في المتوسط أربعة ساعات، ومعظم المرضى تمكنوا من العودة إلى المنزل يوم الجراحة، والبعض الآخر يفضل ملازمة المستشفى لأيام معدودة، ومعظم المرضى يعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أن يتجنبوا الأنشطة الشاقة.

هل يوجد لعملية شد الوجه أى آثار جانبية؟

قد يشعر المريض ببعض التنميل فى الجلد، لكنها تكون آثار مؤقتة تزول بعد بضعة أسابيع.

هل من الممكن إعادة عملية شد الوجه مرة أخرى إذا حدث أى ترهل فى الجلد بعد فترة من الوقت؟

- نتائج عملية شد الوجه تختلف من مريض إلى آخر، فمعظم الأشخاص يجرون عملية شد وجه مرة واحدة فى حياتهم فى حين يتطلب آخرون إجراء عملية أخرى.

ما شروط إجراء جراحة الأذن؟

- يفضّل إجراء العملية فى سن صغير، حيث تكون الأذن لينة لتقويمها وكاملة أو شبه كاملة النمو، ومعظم جراحات الأذن تتم بين سن 4 إلى 14 عام.

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كم من الوقت تستغرق عملية جراحة الأذن؟

- كل أذن تستغرق نحو 20 دقيقة ويخضع المرضى البالغين للتخدير الموضعي مع إضافة المهدئات، فى حين يخضع الأطفال عادةً للتخدير الكلى، لأن الطفل من الصعب أن يجلس بهدوء أثناء إجراء العملية، حتى وإن لم يشعر بالألم فأحيانا يشعر بالرهبة، لذا لابد من أن يكون تحت تخدير كلى.



5 معلومات هامة حول عملية تجميل الأذن

كيف تتم عملية "شد الحواجب" حال سقوطه؟ وهل الفيلر والبوتكس إجراء فعال في هذه الحالة؟

الحاجب دائما مرتبط بالجفن ويعتبر ان وحدة جمالية واحدة سواء الجفن العلوي أو الجفن السفلي ،وشد الجفون والحواجب يستمر نتيجته بالمنظار الجراحي من 6 إلى 7 سنوات، مقارنة بالفيلر والبوتكس الذي تدوم نتيجته نحو 8 أشهر على الأكثر، ويتم تحديد الأماكن الطبيعية للحاجب قبل العملية ،وتتم الجروح كلها من خلال فروة الرأس ،ويمكن استخدام بنج موضعي أو كلي ،ويتم إعادة الأنسجة والخطوط إلى مكانها الأصلي ،والفيلر والبوتكس لا يمكن يحقق نتائج إيجابية في هذا الصدد خاصة بعد تكراره أكثر من مرة ،لأن استجابة الأنسجة تقل ،كما أن التعامل في هذه الجراحة يكون من خلال الأنسجة والأربطة فقط ،وليس الجلد فقط.

ماذا عن عمليات التجميل الخاصة بشد الجفون؟

عمليات شد الجفن تهدف إلى التخفيف من الدهون والجلد الزائد الذي يحيط بالعينين ،والجراحة آمنة ويمكن للمريض ان يمارس حياته بشكل طبيعي تماما خلال 5 أيام من إجراء العملية ، وهذه الجراحة عادة ما تتم تحت التخدير الموضعى، ويمكن استخدام التخدير الكلي، وتستغرق من ساعة إلى ساعتين، ولا يوجد منها أي خطورة على الإطلاق على العين أو المظهر الخارجي للوجه ،كما أن الشخص لا يفقد التعابير الحركية للوجه، وهي عملية آمنة تماما.

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