الفلفل "الحلو والحار".. فوائد تجعله في "قلب طبخاتكِ"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتنوع أذواق السيدات في إعداد أصناف الطعام، وتهتم العديد منهن على تجهيز مائدتها بأشهى الأطباق "الصحية".

فهل فكرت عزيزتي بفوائد الفلفل "الحلو والحار"، وكيف يمكنك تزيين أطباقك بهما؟.

حول ذلك، تتحدث خبيرة التغذية العلاجية ولاء أبو عيسى بقولها: "يمكن تناول الفلفل الحلو إما نيئاً أو مطبوخًا، كما يمكن تجفيفه واستخدامه كمسحوق، يشار إليه باسم الفلفل الحلو، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية، وغني بفيتامين ج المضاد للأكسدة، حيث يوجد ألوان مختلفة للفلفل الحلو ومنه الأحمر، والأصفر، والبرتقالي، والأخضر.

فوائد الفلفل الحلو

Advertisements

ووفق أبو عيسى، تتعدد الفوائد الصحية للفلفل الحلو ومنها الوقاية من فقر الدم، حيثُ إن الفلفل الحلو يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد من الأمعاء، لذا فإن تناول الفلفل الحلو الطازج إلى جانب الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم أو السبانخ قد يساعد في زيادة مخزون الحديد، وتقليل خطر الإصابة بفقر الدم.

وتذكر الأخصائية ولاء أن الفلفل الحلو يساعد على تخثر الدم، والمحافظة على صحة العظام، وذلك لاحتوائه على فيتامين ك، وتحسين صحة القلب لاحتوائه على البوتاسيوم.

فوائد الفلفل الحار

تشمل فوائد الفلفل الحار تحسين الوظائف المعرفية المساهمة في تشكيل خلايا الدم الحمراء، والمساعدة على خفض ضغط الدم؛ ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، كما أنه يعمل كمسكن ألم طبيعي، ويخفف الأمراض المعوية، وتعزيز جهاز المناعة، والوقاية من السرطان، وتعزيز فقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد الفلفل الحار على منع قرحة المعدة.