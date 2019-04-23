دراسة تؤكد أن تناول قشور الأفوكادو تحمي من السرطان

سبق للعديد من الدراسات العلمية أن ربطت بين الأفوكادو وبعض الفوائد الصحية التي تتراوح ما بين مكافحة الشيخوخة إلى محاربة السرطان ، ولكن الأبحاث الحديثة تشير إلى حقيقة أن تناول الأفوكادو بشكل خاطئ تمامًا حيث كشفت أن قشر البذور التي نهملها هي عبارة عن "منجم ذهب" لاحتوائها على كثير من العناصر الغذائية القوية التي تحمي من السرطان وأمراض القلب.

في الدراسة التي تعد الأولى من نوعها، كشف الباحثون أن قشر البذور التي يتم التخلص منها والتي توجد داخل فاكهة الأفوكادو تحتوي على مركبات طبية عدة قد تمنع نمو الأورام الخبيثة وتراكم الدهون داخل الشرايين، ويمكن أن تستخدم في علاج السرطان وأمراض القلب ومجموعة من الأمراض القاتلة.

ويقول الخبراء إن الجزء المهمل من تلك الفاكهة العصرية يمكن أن يخضع قريبًا لتحويله إلى "كنز"، فضلًا عن استخدامه في الطب ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها من السلع الاستهلاكية، ويعتقد الخبراء أن النتائج يمكن أن تؤدي يوما ما لاستخدام قشور البذور في صناعة مكملات غذائية بدلًا من استهلاكه.

وأضاف الدكتور ديباسيش بانديوبادهياي، من جامعة "تكساس ريو": "من المذهل أن قشور بذور الأفوكادو، التي يعتبرها معظم الناس على أنها نفايات غير مهمة، هي في الواقع كنزًا لأن المركبات الطبية داخلها يمكن أن تستخدم لعلاج السرطان وأمراض القلب وغيرها من الأمراض الخطيرة".

وتابع الخبراء "تشير نتائجنا أيضًا إلى أن قشور البذور هي مصدر محتمل للمواد الكيميائية المستخدمة في البلاستيك والمنتجات الصناعية الأخرى."

وتشير الأبحاث إلى أن العالم ينتج ما يقرب من خمسة ملايين طن من الأفوكادو سنويًا ، في معظم الحالات، يرمي البذرور، وأن بعض الشركات المصنعة للمواد الغذائية تستخرج زيت الأفوكادو من البذور، لكنها تزيل القشرة المحيطة بالبذور وتتجاهلها.

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كشف الدكتور بانديوبادهياي وفريق البحث إن عند تجفيف نحو 300 قشرة من بذور الأفوكادو تعطينا 21 أوقية من مسحوق يتم معالجته لينتج نحو ثلاث ملاعق صغيرة من زيت قشر البذور.

وفي التجارب المختبرية، وجد فريق البحث 116 مركب في الزي و 16 في المسحوق ومن المثير للإهتمام، لا يبدو أن العديد من هذه المركبات موجودة في البذور نفسها، وكان من بين المكونات مركب "الهيبتاكوسان"، والذي يمنع نمو الخلايا السرطانية، وفقًا للفريق ، كما أنه يحتوي على حمض دوديكانويك، مما يزيد من البروتين الدهني عالي الكثافة "المعروف بإسمHDL ، ونتيجة لذلك، يمكن أن يقلل من خطر تصلب الشرايين حيث أن تراكم المواد الدهنية داخل الشرايين يمكن أن يتسبب في أمراض بالقلب والسكتات الدماغية .

ورأى الفريق كحول بيهنيل ، المعروف أيضًا بإسم دوكوسانول ، وهو عنصرًا مهمًا يستخدم في الأدوية المضادة للفيروسات وعلاجات القروح الباردة / بثور الحمى، وفي المسحوق، كشف الباحثون عن مجموعة من المركبات بما في ذلك الهيدروكسيتولوين بوتيلاتد، وهو مضادًا للأكسدة ويستخدم في صناعة المواد الحافظة في مستحضرات التجميل ، كما قدمت النتائج في الاجتماع الوطني للجمعية الكيميائية الأميركية في واشنطن العاصمة.

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