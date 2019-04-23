السبكي يقدم الحل الأمثل للتخلص من الدهون المتراكمة

أصبح التمتع بجسم رياضي وصحي هدفًا يسعى إليه الكثيرون ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك من خلال اتباع حمية غذائية وممارسة التمارين الرياضية والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، حيث أكد الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أن الحل الأمثل للتخلص من كل تلك الدهون المتراكمة بشكل مثالي هو اللجوء لجراحات السمنة ومنها تدبيس المعدة وتكميم المعدة وبالون المعدة وحزام المعدة على أيدي جراحين مهرة واختيار الحل الأنسب لحالتهم.

وقال الدكتور أحمد السبكى أن جراحات السمنة ترتكز على محورين أساسيين وهما تقليل حجم المعدة لتقليل معدل تناول الطعام ورفع معدل الحرق وتقليل الامتصاص في جسم المريض , وعادة ما يشعر المرضى بالقلق من تجربة الجراحة والتخدير واستئصال جزء من الجسم ولكن في ظل التطور العلمي والجراحي والمناظير لم يعد هناك داع للخوف مطلقًا.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى يجب اللجوء إلى الجراح المتخصص والمتمرس في هذا النوع من الجراحات لتفادي أي عواقب سلبية قد تحدث نتيجة الخطأ في التشخيص أو في الإجراءات , وقد أصبحت عملية تكميم المعدة بديلاً جراحيا لتدبيس المعدة نظرًا لزيادة فوائدها من حيث أن تدبيس المعدة يقلل نسبة الهرمون المسؤول عن الجوع فحسب بينما التكميم يقضي عليه نهائيا , وليس لعملية تكميم المعدة أية آثار جانبية أو أضرار على الإنسان وإنما له العديد من الفوائد أبرزها تقليل معدل الطعام وزيادة معدل الحرق في الجسم.

وينصح الدكتور أحمد السبكي خبير جراحات السمنة بإجراء عمليات تكميم المعدة في مصر في حالة استنفاذ جميع وسائل الحمية وفقدان الوزن المتاحة نظرًا للشراهة في تناول الأطعمة وعدم القدرة على التوقف عن الأكل ليل نهار لما لذلك من تأثير إيجابي على تقليل إحساس الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام.

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