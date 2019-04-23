شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عدم تناول وجبة الإفطار لمدة طويلة يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب 87% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون امريكيون أن تخطي وجبة الإفطار على المدى الطويل قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 87%.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكي “MedicalXpress”، قام الباحثون في جامعة أيوا بتحليل بيانات 6550 شخصًا لمدة 18 عامًا ممن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا وليس لديهم أي تاريخ في الإصابة بأمراض القلب.

لقد تم إعطائهم استطلاعات دورية، تضمنت السؤال التالي: "كم مرة تتناولون وجبة الإفطار؟"

ووجدوا أن 59% يتناولون وجبة الإفطار كل يوم، لكن 5.1% لم يتناولوها قط، و10.9% نادرا ما يتناولونها، و25% لم يتناولوها لبضعة أيام.

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وجد فريق الباحثون صلة واضحة بين عادات الإفطار ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث إن أولئك الذين لم يتناولوا الطعام في الصباح كانوا أكثر عرضة بنسبة 87% للإصابة بأزمات قلبية.

وأضاف الباحثون أن وجبة الإفطار هي وجبة مهمة في اليوم، في حين أن هناك انتشار متزايد لتخطي وجبة الإفطار على مدار الخمسين عامًا الماضية في الولايات المتحدة، مع ما يصل إلى 23.8% من الشباب يتخطون وجبة الإفطار كل يوم.

وأشار الفريق إلى بعض العوامل التي يمكن أن تكمن وراء عدم تناول وجبة الإفطار، وتشمل:

أولاً، أولئك الذين لا يتناولون وجبة الإفطار قد يكونون أكثر عرضة لتناول وجبة خفيفة بشكل غير صحي.

ثانيًا، قد يساعد الإفطار في موازنة مستويات السكر في الدم والتحكم في ضغط الدم.