مشروبات آمنة لتخفيف آلام الدورة الشهرية وتسهيل نزولها

يصاحب الدورة الشهرية التي تمر بها كل فتاة وامرأة مجموعة من الآلام، وهو أمر طبيعي في حد ذاته، نتيجة حدوث تغيرات نفسية وجسدية، وقبل موعد الدورة الشهرية بأيام قليلة نجد المرأة في حالة من القلق التي تصل إلى مرحلة الاكتئاب خلال فترة الدورة الشهرية، وعادة ما تأتي كل ٢٨ يومًا، ولأنها من أكثر الآلام المزعجة للمرأة حرصنا من خلال هذا المقال على تقديم حلول طبيعية وآمنة لتخفيف آلام الدورة الشهوية وتسهيل نزولها.

الشمر لتخفيف الم الدورة الشهرية



ضعي ملعقة صغيرة من بذور الشمر مع كوب من الماء على نار هادئة واتركيه حتى الغليان بعدها ارفعي المشروب عن النار ثم صفيه وتناولي مرتين يوميًا في الصباح والمساء.



ضعي 2 ملعقة كبيرة من أوراق السنفيتون مع كوب من الماء على نار هادئة واتركيه حتى الغليان بعدها ارفعي المشروب عن النار واتركيه قبل الاستخدام بساعتين ثم صفيه وتناولي مرتين يوميًا في الصباح والمساء.



مشروب حشيشة النحل أو بلسم الليمون لتخفيف ألم الدورة الشهرية



ضعي ملعقة كبيرة من أوراق حشيشة النحل مع كوب من الماء المغلي واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم صفيه وتناولي 3 مرات يوميًا خلال اليوم

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المكونات:

ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من اليانسون

ملعقة صغيرة من الشمر

رشة صغيرة من الزنجبيل

رشة صغيرة من قشور القهوة

طريقة التحضير:

اخلطي كافة المكونات السابقة مع بعضها جيدًا بعدها احتفظي بالخليط في علبة محكمة الغلق، ثم ضعي ملعقة من الخليط على كوب من الماء المغلي وتناولي المشروب من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا وستشعرين بتحسن.

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