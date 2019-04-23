إنفوجراف.. 10 فوائد صحية للمشي ساعة يوميا

المشي رياضة مهمة تعود على جسم الإنسان بالكثير من الفوائد، وتقيه العديد من الأمراض، أبرزها القلب، والسرطان، والسُّكري، كما أنها رياضة لا تحتاج لأي مُعدات أو أدوات لممارستها.

وأفادت دراسات عدة بإمكانية الحصول على نتائج عظيمة في حال ممارسة رياضات بسيطة كالمشي اليومي أو الجري، كونها سهلة وبسيطة وغير مكلفة مقارنة برياضات المقاومة كرفع الأثقال أو تسلق الجبال أو الكاراتيه أو التايكواندو أو الكيك بوكسينج وغيرها.

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ويوصي الخبراء بالمشي ساعة يوميّاً على الأقل، لضمان صحة الجسم وإبقائه خالياً من الأمراض.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز فوائد المشي ساعة يوميا على الجسد.



