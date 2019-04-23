شاي عشبي مشهور يُمكنه المساعدة في تقليل ارتفاع الضغط

يقود ضعط الدم المرتفع إلى مشاكل صحية أخطر إذا ترك دون علاج، لكن إجراء بعض التغييرات البسيطة لما تأكله وتشربه يمكنه المساعدة في الحفاظ على مستوى قراءة الضغط، وبالتحديد مشروب واحد أثبت أنه يخفض ضعط الدم، إنه شاي عشبي مشهور في أميركا الوسطى والكاريبي.

تعد قراءة ضغط الدم الطبيعي 140/ 90، الأقل من ذلك يعد انخفاضا، حيث مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية، والرقم الأعلى يعني إجبار القلب على ضخّ دم أكثر حول جسمك، وإذا ترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج ربما يقود إلى الإصابة بأزمة قلبية أو صدمة أو غيرها من المضاعفات، لكن توجد طريقة واحدة يمكنها منع أو تقليل الضغط من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

ويوصي الخبراء بالتقليل من استخدام الملح في الطعام، وتناول كميات من الخضراوات والفاكهة، لكن يوجد طعام أو شراب بعينه يمكنه تقليل ضغط الدم، إذ أثبت العديد من الدراسات أن شراب الكركديه يمكنه التقليل من ضغط الدم المرتفع، وفي دراسة واحدة أجريت على 65 شخصا مصابا بضغط الدم المرتفع تم إعطاؤهم الكركدية، تبين أنه بعد 6 أسابيع من تناوله حدث انخفاض كبير في ارتفاع ضغط الدم مقارنة بالدواء، وبعد مراجعة 5 دراسات أجريت في عام 2015 على الكركديه، وجد أنه يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، بمتوسط 7.58 و3.53، ووجدت دراسة أخرى في عام 2015، أن عصير البنجر الأحمر يقلل من ارتفاع ضغط الدم، حيث شرب كأس واحدة يوميا لمدة 4 أسابيع، كما أن النتائج الإيجابية للعصير شوهدت بعد 24 ساعة إذ عاد معدل الضغط إلى الطبيعي.

ويشير الباحثون إلى أن النترات غير العضوية في البنجر تقلل من ضغط الدم، كما أثبت أن طعاما بعينه يقلل من ضغط الدم، وهو البطاطس، ويرجع ذلك إلى احتوائها على البوتاسيوم، فالمعادن الأساسية تساعد في تقليل ضغط الدم من خلال إحداث توازن مع التأثير السلبي للملح.

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