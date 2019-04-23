شكرا لقرائتكم خبر عن علامات خفية على قدمك قد تكشف عن أمراض مثل السرطان والصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتاج قديمك مزيدا من العناية والرعاية مثل باقى أعضاء جسمك، فيمكن من خلالها اكتشاف أمراض ومشكلات خطيرة مثل السكر وأمراض الغدة الدرقية وأمراض القلب حتى قبل أن تتمكن من الوصول إلى الطبيب.

ونعرض وفقا لتقرير موقع مجلة "Reader’s Degist" أبزر العلامات والأعراض التى تظهر على القدم وقم تكشف عن أمراض.

جفاف جلد القدم

قد يكون جفاف جلد القدم علامة على وجود مشاكل فى الغدة الدرقية، خاصة إذا لم يساعد المرطب على علاجها، عندما توجد مشاكل فى الغدة الدرقية فهى لا تقوم بإنتاج الهرمونات بشكل صحيح، والتي تتحكم فى معدل الأيض، وضغط الدم، ونمو الأنسجة، وتطوير الجهاز الهيكلى والعصبى، وتسبب مشاكل الغدة الدرقية جفافًا شديدًا للجلد.



جفاف الجلد

وجود قرحة بالقدم لا تلتئم

قد تكون علامة على مرض السكر حيث يمكن لمستويات الجلوكوز غير المنضبطة أن تتلف الأعصاب وتسبب ضعف الدورة الدموية، وبالتالي عدم وصول الدم إلى القدمين، فعندما لا يصل الدم إلى القدم فأن الجلد لا يشفي بشكل صحيح، ووفقا للتقارير الطبية فأنه يتم تشخيص الكثير من الأشخاص المصابين بداء السكر أولاً بسبب مشاكل القدم.

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الشعور بألم فى أصبع القدم الكبير

يمكن أن يكون على علامة على مرض النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل الذى يصيب عادة مفصل أصبع القدم الكبير، الأطعمة التى تحتوى على البيورين، وهو مركب كيميائى موجود فى اللحوم الحمراء والأسماك وبعض الكحوليات، يمكن أن تؤدى إلى نوبة ألم عن طريق رفع مستويات حمض اليوريك في الجسم.



قرح القدم

ظهور خطوط حمراء صغيرة تحت أظافر القدم

يمكن أن يدل على التهاب فى القلب لأن تلك الخطوط الحمراء قد تدل قصور فى الأوعية الدموية المعروفة باسم نزيف منشقة، ويمكن أن يشير إلى التهاب الشغاف، وهو التهاب فى بطانة القلب الداخلية، إذا لاحظت نزيفًا منشطًا على أظافر أصابعك أو أظافرك ولم تواجه أي صدمة مؤلمة في الظفر، فاستشر طبيبك للتحقق من القلب ودورة الدم.



مشاكل القدم

وجود ثقوب وحفر على الأظافر

يمكن أن يكون: الصدفية، إذا وجدت ثقوبًا صغيرة أو فى أظافرك، فقد تصاب بالصدفية، وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص الذين يعانون من الصدفية فى الأظافر يعانون أيضًا من الصدفية الجلدية، فإن 5% من المصابين بصدفية الأظافر لا يتأثرون فى أى مكان آخر غير القدم، وتشمل الأعراض الأخرى وجود بقع بيضاء وخطوط أفقية عبر الأظافر.

ظهور خط مستقيم غامق تحت أظافرك

يمكن أن يكون: سرطان الجلد، يمكن أن يكون الخط العمودى الغامق تحت أظافر الأصابع هو سرطان الجلد العدسى أو الورم الميلانى المخفى، وهو شكل من أشكال سرطان الجلد الذى يظهر على أجزاء الجسم الغامضة.

على الرغم من أن 5% فقط من جميع حالات سرطان الجلد المشخصة هى من النوع المخفى، إلا أن سرطان الجلد المخفى هو النوع الأكثر شيوعًا فى الأشخاص ذوى البشرة الداكنة.