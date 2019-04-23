علماء أميركيون يكتشفون طريقة لتجنب تدهور القدرات العقلية

اتضح لعلماء جامعة بوسطن الأميركية أن النشاط البدني، حتى إذا كان أقل من 2.5 ساعة في الأسبوع، يمكنه تخفيض خطر تطور الاختلال العقلي.

ونشرت مجلة "JAMA" نتائج الدراسة التي استمرت من عام 2016 لغاية فبراير 2019، وشملت 2354 متطوعا منهم 1099 رجلا، تم فحصهم باستخدام أجهزة التسارع والتصوير بالرنين المغناطيسي.

ويعتقد الباحثون بأن فائدة النشاط البدني الدوري لا تقتصر على الصحة البدنية فقط، بل وتشمل العقلية أيضا. وحسب قولهم، فإن ممارسة الرياضة تبطئ عملية شيخوخة الدماغ، وهذا يعني أن الذين يمارسون الرياضة أقل عرضة للإصابة بالخرف.

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ووفقا لحسابات الباحثين، فإن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بمعدل 150-300 دقيقة في الأسبوع، تتأخر عندهم شيخوخة الدماغ لمدة 1.1 سنة لكل ساعة من النشاط البدني. وتتأخر شيخوخة الدماغ 1.4-2.2 سنة لكل ساعة عند الذين ساروا 7500 خطوة وأكثر أسبوعيا

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