5 حقائق مُثيرة عن الملكة إليزابيث في عيد ميلادها الـ93

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها الـ 93، يوم الأحد، بحضور قداس عيد القيامة التقليدي في قلعة وندسور.

وتحمل الملكة لقب أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم بقاء في الحكم، وعلى الرغم من بقائها 67 عاما على العرش البريطاني، إلا أن هناك العديد من الحقائق حولها ما تزال مجهولة عند الكثيرين، من بينها:

1- أطول مدة حكم

أكثر من 80% من البريطانيين، لم يختبروا الحياة تحت حكم أي ملك آخر غير الملكة إليزابيث، التي تولت عرش المملكة المتحدة منذ 6 فبراير / شباط 1952.

وسمح لها طول فترة حكمها بمواكبة أكثر من 14 رئيس وزراء في بلادها بدءا من وينستون تشيرتشل.

كما التقت الملكة بـ 11 من أصل 12 رئيسا تولوا رئاسة الولايات المتحدة على مدى فترة توليها العرش البريطاني.

اقرا ايضاً:

ميشيل أوباما تأسر قلوب البريطانيين بالثناء على الملكة إليزابيث

كما صادقت الملكة على أكثر من 3500 مشروع قانون.

وأصبحت إليزابيث الثانية، ببلوغها عيد ميلادها الـ 93، أكبر من أي ملك بريطاني بنحو 11 سنة و4 أشهر، بعد أن بلغت فترة حكمها 67 عاما و74 يوما، أي أطول من أي فترة حكم أخرى في المملكة المتحدة بثلاث سنوات و224 يوما.

2- تحتفل بعيد ميلادها مرتين

ولدت الملكة في 21 أبريل/ نيسان 1926، ومع ذلك، تحتفل بريطانيا بعيد ميلادها "الرسمي"، في شهر يونيو/ حزيران، في موكب احتفالي سنوي يطلق عليه اسم "Trooping the Colour"، والذي يعد احتفالا تقليديا تم اعتماده منذ عام 1748، عندما يكون الطقس أفضل، مع اقتراب الصيف.

Advertisements

3- عاشقة للحيوانات

وكانت الملكة محبة للحيوانات طوال حياتها، وهي مولعة بشكل خاص بالخيول والكلاب، وقد امتلكت أكثر من 30 كلبا من فصيلة من نوع "كورجي"، وهي سلالتها المفضلة، حتى أنها طورت سلالة جديدة، وهي "دورغي" وهي مزيج بين فصيلي كورجي وجيرمان.

وورثت الملكة العديد من خيول السباق الأصيلة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في عام 1952، وفازت خيولها بأكثر من 1600 سباق.

وتمتلك إليزابيث الثانية، فيلا ونمورا سوداء وعددا من التماسيح، وهي هدايا أرسلت إليها، وتم الاعتناء بها في حدائق الحيوان، وبسبب القوانين القديمة، ما تزال تملك عددا من البجعات في بريطانيا، و"الأسماك الملكية" أيضا بما في ذلك الدلافين وأسماك الحفش.

4- دفع الضرائب طوعا

واختارت إليزابيث الثانية في عام 1992 أن تبدأ طوعا في دفع ضريبة الدخل على أرباحها الخاصة، على الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا بدفع الضرائب.

5- التطوير التكنولوجي

على الرغم من تقاليد الأسرة المتبعة منذ زمن طويل، إلا أن الملكة كانت دائما مرتاحة في ما يتعلق بالتطور التقني منذ أن عملت كميكانيكية للشاحنات في الحرب العالمية الثانية.

وأرسلت أول بريد إلكتروني لها في عام 1976، كما وجهت رسالة إلى القمر لرائدي الفضاء نيل أرمسترونغ وبوز ألدرين في عام 1969، وكانت أول تغريدة لها على تويتر في عام 2014، وأصدرت أول مشاركة لها على إنستغرام الشهر الماضي، وقد كان تتويجها عام 1953 أول إعلان يتم بثه على التلفزيون، وفي عام 2012، أتيح خطابها السنوي بمناسبة عيد الميلاد على البث الصوتي "بودكاست".

قد يهمك ايضاً:

ملكة بريطانيا للاحتفال بعيد ميلادها الثالث والتسعين في قلعة وندسور

إليزابيث الثانية تُحذِّر ميغان ماركل مِن الإساءة للعاملين في القصر