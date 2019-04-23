ماذا يحدث لجسمك نتيجة الجلوس لفترات أمام اللاب توب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تقضى أغلب يومك على الكرسى وأنت تنتظر فى شاشات الحاسب الآلى؟..إذا كانت إجابتك نعم فعليك التعرف على الأضرار التى تحدث فى جسمك نتيجة للجلوس لفترات زمنية طويلة على الأجهزة الذكية، وذلك وفقا لموقع " makeuseof".
أكد التقرير، علي أن الرقبة تتأثر بشكل كبير من الجلوس لفترات طويلة، ويتم الضغط أربطة الرقبة بشكل كبير، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل، وحدوث ضغط علي العصب وعلى الفقرات، وخشونة وتصلب في الفقرات.
وأشار التقرير، إلي أن الأشخاص الذين يجلسون لفترات زمنية طويلة يزداد لديهم الإصابة بالتهاب في الفقرات العنقية في الذراعين والعنق والرقبة، وهذا الأمر يتسبب في شعور الشخص بألم شديد وتنميل الأطراف.
وأضاف التقرير، إلي أن الظهر يتأثر بالفعل نتيجة للجلوس لفترات زمنية طويلة، ويتسبب هذا الأمر في زيادة فرص الإصابة بالإنزلاق الغضروفي والضغط علي أعصاب الجسم، وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.
وأخيرا أوضح التقرير، إلي أن هذا الأمر يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق الجلوس لفترة زمنية قليلة ثم المشي لمدة 10 دقائق.
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