شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع علاج الشخير.. هيئة الصحة البريطانية تقدم نصائحها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل هيئة الصحة البريطانية "NHS" بالأسبوع الوطنى للتوقف عن الشخير "Stop snoring week"، الذى بدأ أمس ويستمر حتى 26 أبريل، ويركز احتفال هذا العام على أهمية تشخيص مشكلة الشخير والذهاب إلى الأطباء المتخصصون فى أمراض النوم، وفى هذا التقرير نقدم لكم نصائح وتوصيات هيئة الصحة البريطانية للتوقف عن مشكلة الشخير، بحسب ما ذكر موقع "NHS".

5 طرق للتوقف عن الشخير

يرتبط الشخير غالبا بأسلوب الحياة، وهناك بعض التغييرات البسيطة التى يمكنك إجراؤها للمساعدة فى التخلص من الشخير، وهذه النصائح تساعدك على التوقف عن الشخير.

1- الحفاظ على وزن صحى وتناول نظام غذائى صحى، يمكن أن تؤدى زيادة الوزن بضعة كيلوجرامات فقط إلى الشخير، لأن الأنسجة الدهنية حول رقبتك تضغط على مجرى الهواء وتمنع تدفق الهواء إلى الداخل والخارج بحرية.

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مشكلة الشخير

2- حاول أن تنام على جانبك بدلا من ظهرك، حيث يمنع النوم على جانبك استرخاء لسانك والذقن والأنسجة الدهنية الزائدة تحت ذقنك الذى يسبب الشخير.

3-الإقلاع عن التدخين، حيث يدخل دخان السيجارة بطانة أنفك وحلقك، مما يتسبب فى التورم والنزيف، وهذا يعنى انخفاض تدفق الهواء وتكون أكثر عرضة للشخير.



الشخير ومشاكل النوم

4- تنفس من خلال أنفك بدلا من فمك، إذا كانت الحساسية تسبب انسدادا لأنفك، فحاول استخدام أقراص مضادات الهيستامين أو رذاذ الأنف، راجع طبيبك إذا كنت مصابا بالحساسية أو أى حالة أخرى تؤثر على أنفك أو تنفسك، مثل التهاب الجيوب الأنفية.

5- أجهزة إيقاف الشخير بدون وصفة طبية، هناك مجموعة من علاجات وقف الشخير والأجهزة التى تباع فى الصيدليات، وتشمل هذه شرائط الأنف وبخاخات الحلق والأجهزة المعروفة باسم أجهزة الفك السفلى، والتى تعيد وضع الفك لتحسين تدفق الهواء.