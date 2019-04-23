علم الطاقة الصيني يختار لك طعام طفلك الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 01:38 مساءً - هل تقدمين لطفلك المعلبات، وهل تقومين بطهي الطعام لدرجة أن يصبح "مسبكاً"؟، وهل يشرب طفلك العصائر الجاهزة؟، الكثير من الممارسات تقومين بها بهدف العناية بطفلك، والنتيجة أنك تقدمين له السموم في صورة الطعام، ولذلك يقدم لك علم الطاقة الصيني هذه النصائح عند اختيار طعام طفلك:

لا تقدمي له الماء في القناني البلاستيكية، استبدلي بها الزجاج أو الصلصال.

لا تقدمي له الطعام دون أن يذكر اسم الله عليه.

لا تقدمي له الفاكهة الكاملة النضج والأفضل الفاكهة المتوسطة النضج.

لا تقدمي له الأرز الأبيض والأفضل الأرز البني.

لا تقدمي له المعلبات والبديل هو الطعام الطازج.

لا تسخني الطعام على الميكروويف والأفضل التسخين على البخار.

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لا تقدمي له الحليب المعلب والأفضل الحليب الطبيعي.

الحلويات بأنواعها واستبدلي بها حلوى الفاكهة.

لا تقدمي له السكر الأبيض واستبدلي به عسل النحل أو السكر البني.

لا تقدمي له الطعام المطهو بالسمن الصناعي، والأفضل هو الطعام المطهو بزيت الزيتون والسمن الطبيعي.