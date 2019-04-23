كيف تنقذين طفلك من الحوادث المنزلية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 01:38 مساءً - يتعرض الطفل لحوادث منزلية تهدد حياته بسبب فضوله الزائد وشقاوته، فالطفل هو كائن مكتشف بطبعه خاصة حين يبدأ بالمشي، ولذلك فهو يتعرض لخطر الحوادث في محيطه.

الحكيم عوض جبارين _ مسعف درجة أولى_ يقدم للأم النصائح التالية لإنقاذ طفلها من الحوادث المنزلية:

يضع إصبعه الصغير في قابس الكهرباء والحل: أنه سوف يجذب إصبعه تلقائياً ولكنه سوف يبكي، قومي بتهدئته وقدمي له عصير الليمون الحمضي الذي يقلل من أثر الشحنة الكهربية التي سببت له الألم.

تناول دواء عن طريق الخطأ: في هذه الحالة ضعي إصبعك في جوف الطفل لكي يتقيأ وأسرعي به إلى أقرب مستشفى.

تناول المنظفات: كل المنظفات حارقة وسامة ولذلك عليك بتقديم الحليب البارد له والإسراع به إلى المستشفى.

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وضع بطارية ساعة في أذنه: لا تقتربي منها ولا تحاولي نزعها، قومي بتهدئة طفلك ثم حمله للطبيب الذي يقوم بشفطها.

وضع أي جسم في أنفه: لا تحاولي نزعه أو هزه فقط توجهي إلى قسم الطوارئ.

ابتلاع عملة صغيرة: احملي طفلك بالمقلوب وقومي بهزه؛ فسوف تخرج القطعة بسرعة، وإن لم تخرج فتوجهي به للمشفى بسرعة.