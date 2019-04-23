فتيات يتظاهرن بملابس "بابجي" في شوارع العراق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لفتيات بملابس لعبة "بابجي"، في شوارع العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على قرار حظر اللعبة.

وظهر في الصور أربع فتيات وقفن أمام مقر البرلمان العراقي، رفضا لقراره بحظر لعبة "بابجي".

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وقرر البرلمان العراقي بالإجماع الأربعاء، حظر بعض ألعاب الفيديو الشهيرة، وأبرزها لعبة "بابجي" و"فورتنايت"، بسبب تأثيرها السلبي على الشباب، على حد وصفهم.

وقالت إحدى المتظاهرات الاثنين: "اللعبة لم تكن مؤثرة علي شخصيا على الأقل، وكنت ألعبها في أوقات الفراغ، وكانت هي في ذات الوقت لعبة للتسلية ووسيلة تواصل مع الآخرين".

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يذكر أن قرار البرلمان العراقي يأتي بعد أيام من تعليق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي يعتبر أكبر تيار شعبي شيعي في العراق، على تعلق الشباب بالألعاب الإلكترونية والمباريات في جميع أوقاتهم.



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