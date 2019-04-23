شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامتك النفسية.. 5 أشياء تساعدك على مواجهة الأحداث غير المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يواجه معظمنا مواقف صعبة وغير متوقعة فى الحياة، ولا يعرف كيفية التعامل الصحيح معها، فى هذا التقرير نقدم 5 أشياء تساعدك على مواجهة الأحداث غير المتوقعة فى حياتك للحفاظ على سلامتك النفسية، بحسب ما ذكر موقع "Step to health".

ومن أمثلة الأحداث غير المتوقعة التى تحدث فى حياتك إلغاء رحلة كنت تخطط للذهاب لها أو إلغاء موعد مهم أو إلغاء شىء مهم كنت تتوقع أن يحدث لك.

5 أشياء تساعدك على مواجهة الأحداث غير المتوقعةكن أكثر مرونة

أول مفاتيح التغلب على الأحداث غير المتوقعة ومواجهتها هو أن تكون أكثر مرونة، فإذا قمت بجدولة إجازة أو وضع خطط مع شخص ما، فسيكون من الصعب عليك التعامل مع أى شىء لم تكن تخطط له، فلا بد دائماً أن تضع خطة ثانية فى حياتك، إذا لم يحدث ما كنت تخطط له، وتتوقع دائماً كل الاحتمالات الممكنة، وبهذه الطريقة، إذا حدث شىء غير متوقع يتعلق بالمال، فلديك ما يكفى من المال، حتى لو كانت كمية صغيرة، فستجعلك تشعر بمزيد من الأمان.

مواجهة ما تخاف منه

مفتاح آخر للتغلب على المجهول ومواجهته هو ببساطة قبول ما تخاف منه، لأن رفض الأحداث غير المتوقعة لن يساعدك فى إيجاد حل، إذا كنت تقبل ما هو غير متوقع، فلن تضيع طاقتك، وبدلاً من ذلك، ستستخدمها لمحاولة معرفة ما يجب القيام به.

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إفساح المجال للأحداث غير المتوقعة

المفتاح الثالث للتغلب على المجهول ومواجهته هو إتاحة المجال للأحداث غير المتوقعة بأن تتوقع أن يحدث أى شىء غير متوقع يساعدك هذا الأمر على تقبل ما يحدث.

تحديد الأولويات لمواجهة المجهول

من الجيد دائما تحديد الأولويات، عندما تنشأ هذه المواقف غير المتوقعة، عليك أن تسأل نفسك: ما هو أهم شىء بالنسبة لى الآن؟ بعد ذلك، سيساعدك هذا على وضع الأفكار السلبية جانباً والتركيز على مواجهة المجهول.

كن هادئا

التزام الهدوء أهم خطوة أيضاً عند مواجهة الأحداث غير المتوقعة، للتفكير فى الخطوات التى عليك اتخاذها لحل المشكلة التى لديك، فعندما يفاجئك شىء ما، من الطبيعى ألا تعرف ماذا تفعل، ثم تبدأ فى التعرق والذعر، ومع ذلك هذا لا يساعدك على التفكير بوضوح، تحتاج أيضًا إلى التخلص من التفكير فى أسوأ السيناريوهات.